Salta il banco alla Juve: “Qualcuno ha fatto male i conti”

Salta il banco in casa Juventus, le ultime dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: “Qualcuno ha fatto male i conti”

Questa sera, alle ore 20:45, la Juventus di Thiago Motta cercherà di dimenticare le ultime partite contro Milan ed Aston Villa che si sono concluse con lo stesso risultato. Quello che preoccupa maggiormente i tifosi bianconeri è, in particolar modo, la casella “0” delle reti proprio negli ultimi due incontri.

Questa sera, contro il Lecce, in “Via del Mare”, la “Vecchia Signora” ha la possibilità di ritornare alla vittoria. Anche se i salentini hanno il morale alle stelle dopo la ritrovata vittoria, in quel di Venezia, alla prima di Giampaolo sulla panchina dei giallorossi. Nel frattempo, però, continuano ad arrivare non poche polemiche in casa bianconera.

Ad aggiungersi alla lista di opinionisti ed ex calciatori che non hanno espresso un bel pensiero sul momento “no” della Juventus c’è Fernando Orsi. L’ex estremo difensore ed allenatore è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” in cui ha rivelato il proprio pensiero e senza peli sulla lingua.

Juventus, continua il momento ‘no’: il banco è pronto a saltare?

A prescindere dalle assenze (la maggior parte per infortunio), la Juventus di Motta non è mai sembrata del tutto cinica quando viene chiamata in causa. Sia in campionato che in Champions League. Di questo se ne è accorto lo stesso Orsi che ha notato anche altri fattori da non sottovalutare: ovvero il modo di giocare diverso dei bianconeri. Quello che preoccupa maggiormente è il reparto offensivo che, oltre a far fatica a segnare, non preoccupa minimamente le retroguardie avversarie.

Dusan Vlahovic è ancora out (non si sa ancora quando potrà ritornare a disposizione), ma chi lo sta sostituendo non lo sta facendo in maniera degna. Orsi, però, ha voluto elogiare la difesa juventina: “La fase difensiva è straordinaria“. Anche se, il problema vero e proprio, riguarda solamente l’unico centravanti che è il serbo. Sostituti non all’altezza della situazione (Milik ancora out per infortunio ma sempre più vicino ad un addio a gennaio e Weah che non è una punta).

Una situazione decisamente preoccupante per i bianconeri in questo mese di dicembre. Ovviamente prima di entrare nel vivo nel mercato di gennaio: “Parliamo della Juventus che ha un attaccante solo. Probabilmente qualcuno ha fatto male i conti all’inizio“. Un chiaro riferimento al ds Giuntoli oppure proprio al tecnico Motta?