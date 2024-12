Via libera Juve: bomber in arrivo in prestito

Ecco il via libera tanto atteso, Thiago Motta avrà un nuovo grande attaccante: colpaccio Juventus, può arrivare in prestito

Dubbi non sussistono, il tema caldo per il mese di gennaio è la ricerca di un nuovo grande attaccante. Ed i motivi sono molteplici. In primo piano la necessità di regalare un vice, degno di questo nome, a Dusan Vlahovic. Nonostante i 9 gol siglati in 16 gare, la punta serba sta mostrando i primi segnali di una fatica eccessiva.

Al punto che recentemente ha anche incassato un infortunio di tipo muscolare con la sua nazionale. Senza contare poi, in ottica futura, come il rinnovo dell’ex centravanti della Fiorentina non è così scontato. Anzi. In scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026, Vlahovic ad oggi guadagna ben 12 milioni di euro che la società bianconera vorrebbe spalmare su più anni per impattare meno a bilancio. Una possibilità concreta ma non scontata.

Ecco perché in attacco, magari già nel mese di gennaio, potrebbe presentarsi più di una grossa occasione. Il popolo bianconero attende con ansia la firma di un centravanti di livello che dia il ricambio all’occorrenza a Vlahovic, un’alternativa di spessore al 24enne di Belgrado e – chissà – proprio il suo sostituto per il futuro. La chance più ghiotta arriva direttamente dalla Premier League dove una vecchia conoscenza della Serie A è potenzialmente pronto a fare ritorno.

Torna in Serie A: Juve, bomber dalla Premier

Si tratta di Joshua Zirkzee che, a pochi mesi dalla firma con il Manchester United, sembra essere già ai ferri corti con il club inglese. Tenuto poco in considerazione sia da ten Hag che da Amorim, la punta olandese ha giocato poco non riuscendo a mostrare le sue qualtà.

18 apparizioni, 1 gol e 2 assist in appena 721′ tra campionato e coppe. Uno score decisamente deludente che col passare delle settimane starebbe convincendo il calciatore a guardarsi intorno, con la Juve in pole position per provare ad accoglierlo, magari già a gennaio. Arrivato all’Old Trafford per una cifra importante – oltre 42 milioni di euro – la Juve per Zirkzee stando a quanto riferito da ‘Sportmediaset’, aspetta soltanto un ‘segnale’. Se i ‘Red Devils’ dovessero aprire al prestito, Giuntoli si ritroverebbe in primissima fila per portare subito a Torino l’ex Bologna.

In casa Juventus si valuta anche il futuro di Milik, risultato inaffidabile dal punto di vista atletico e che potrebbe venire rimpiazzato proprio da Zirkzee nel mese di gennaio. Staremo a vedere ma, intanto, le idee per la dirigenza torinese sono chiarissime. E Zirkzee, in prestito, sarebbe un affare da cogliere al volo.