Balla coi lupi: scambio pazzesco per Zirkzee

Joshua Zirkzee è pronto a…ballare coi lupi! Scambio pazzesco proposto dal Manchester United per l’ex attaccante del Bologna. E la Juve…

Negli ultimi giorni sono sempre più insistenti le voci di un presunto interesse della Juventus per Joshua Zirkzee del Manchester United. D’altronde l’equazione è subito fatta: l’attaccante olandese sta trovando difficoltà con i “Red Devils”, dove gioca dalla scorsa estate, non si è integrato alla grande con gli inglesi che pensano addirittura di cederlo sin da gennaio, almeno in prestito. Alla Juve, invece, serve un attaccante in qualità di vice-Vlahovic, e chi meglio del pupillo di Thiago Motta?

Il tecnico italo-brasiliano conosce bene il classe 2001, esploso in maglia felsinea proprio grazie a lui e avrebbe espressamente fatto richiesta a Giuntoli di prenderlo per rinforzare l’attacco, una volta venuto a conoscenza della sua situazione e aver sondato la disponibilità del calciatore che accoglierebbe con entusiasmo il trasferimento, tra l’altro in una big assoluta come la Juve. A tutto questo c’è un ostacolo.

Zirkzee, scambio pazzesco coi lupi! La situazione

La volontà del Manchester di cedere il calciatore al club piemontese. Come detto, per gli inglesi può partire solo in prestito e quindi preferirebbero mandarlo in una squadra che in cambio può dare qualcosa di utile ai “Red Devils”. Come ad esempio i lupacchiotti…inglesi.

Infatti, nel Wolverhampton, squadra di bassa classifica in Premier League e che ha come proprio simbolo un lupo, gioca Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe ’97, desiderato dallo United. La società ha provato già ad offrire Zirkzee in cambio del proprio desiderio di mercato ma la risposta è stata fredda, soprattutto da parte del calciatore. L’ex Bologna, infatti, non sembra affatto propenso ad accettare la destinazione. Si tratterebbe di un declassamento bello importante per lui, finire a giocare per la salvezza.

Soprattutto quando in Italia c’è il suo ex allenatore che continua a spingere per portarlo alla Juve dove potrebbe giocare con molta continuità, dando modo a Vlahovic di rifiatare. E non solo. Con il futuro del serbo sempre più in bilico, dalla prossima estate potrebbe diventare lui l’attaccante di punta della Juve per gli anni a venire. Zirkzee sogna di ricongiungersi a Thiago Motta a Torino, ma intanto lo United sta cercando di convincerlo ad accettare altre mete come quella dei Wolves. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.