Colpaccio in arrivo al Milan: affare fatto

Una delle squadre più attive in sede di mercato in vista di giugno è sicuramente il Milan, pronto a chiudere un colpo fondamentale per la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il Milan è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca in vista della seconda parte di campionato per permettere al tecnico di mettere in campo le sue idee di gioco e andare a completare quei reparti che sono scoperti dalla scorsa estate.

La vittoria in casa contro l’Empoli ha ridato fiducia ad un Milan che sta vivendo una stagione altalenante dal punto di vista dei risultati. La lotta per lo scudetto appare ormai fuori dalla portata del club meneghino che però non può fare a meno di lottare per un posto in Champions League in vista della prossima stagione. Un obiettivo necessario da raggiungere per i rossoneri sia dal punto di vista sportivo che da quello economico per avere a disposizione l’ingente entrata della partecipazione alla massima manifestazione continentale per club.

Calciomercato, tutto fatto per i rossoneri: arriva il colpo a centrocampo

Il primo nome sulla lista di Moncada e Ibrahimovic è quello di Samuele Ricci del Torino con il centrocampista che piace da tempo al Milan. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da circa 25 milioni di euro per la mezzala che potrebbe salutare i granata considerato anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2026.

Sul proprio profilo X, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha confermato l’esistenza della trattativa affermando che di fatto è già tutto impostato per l’arrivo del giocatore della nazionale italiana alla corte di Paulo Fonseca: “L’interessamento del Milan per Ricci è molto concreto. Operazione praticamente definita col Torino che lo sostituirà con Prati del Cagliari”.

Il Torino avrebbe quindi già individuato il calciatore che dovrebbe andare a prendere il posto di Ricci nella rosa a disposizione di Paolo Vanoli con Prati del Cagliari che sembra essere in cima alla lista dei desideri della squadra granata. La volontà del Torino è quella di incassare circa 35 milioni di euro dalla partenza di Samuele Ricci ma la situazione contrattuale del centrocampista non permette ai granata di alzare troppo le richieste.

Il Milan, in attesa del recupero di Bennacer, è conscio di avere bisogno di un colpo in mezzo al campo per dare la possibilità alla coppia formata da Fofana e Reijnders di rifiatare. Musah è stato spostato sulla fascia destra e Loftus-Cheek non sembra integrarsi al meglio negli schemi del tecnico portoghese.