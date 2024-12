Dalla Juventus al Napoli? De Laurentiis si vendica di Higuain

Aurelio De Laurentiis è pronto a fare uno sgarbo alla Juve e portarlo al Napoli, vendicandosi così di Higuain: l’affare è possibile, le ultime

Il Napoli sta disputando una grande stagione, forse al di sopra delle proprie aspettative dopo quanto successo l’anno scorso, in linea con quella dello scudetto di Spalletti. I meriti sono da attribuire anche, se non soprattutto, ad Antonio Conte che ha ribaltato una situazione che si era fatta complicata e riportato i partenopei nelle posizioni che più gli competono. L’ex tecnico della Juve vuole vincere e per farlo è probabile che chieda ulteriori rinforzi a partire da gennaio.

Per disputare due competizioni la rosa attualmente a sua disposizione è anche sufficiente ma è chiaro come il salentino chieda ancora più qualità per poter competere con le big assolute della serie A. Ci sono vari nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis che le voci di mercato stanno già “spoilerando”.

De Laurentiis, sgarbo alla Juve in arrivo? Lo vuole al Napoli!

Ne ha parlato il giornalista nonché direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal. Come ad esempio un centrale difensivo, oppure Bonny e Dorgu che piacciono molto. Non ci sono conferme, invece, sull’interesse per Niccolò Fagioli.

Il centrocampista della Juve sarebbe finito nel mirino degli azzurri secondo qualche insider di mercato ma al momento non ci sono conferme. Per l’ex prodotto del settore giovanile bianconero sembra che fin qui non sia scoccata la scintilla con Thiago Motta e non è escluso un addio, già a gennaio, per far cassa e arrivare ai giocatori che la società ha bisogno tra difesa e attacco. Molti tifosi non vorrebbero vederlo partire, ancor di meno ad una diretta concorrente come il Napoli ma i partenopei sono di sicuro da annoverare nella lista delle candidate.

De Laurentiis potrebbe così “vendicarsi” dell’affare Higuain, quando l’eterna rivale soffiò l’attaccante argentino dopo il record appena arrivato nel capoluogo campano, pagando la clausola rescissoria con il Napoli lasciato di stucco e senza diritto di replica. Non sarà comunque semplice convincere la Juve a cedere a cuor leggero il centrocampista della Nazionale, rientrato a pieni ritmi quest’anno dopo la squalifica dovuta alla ludopatia della scorsa stagione. La brutta storia è alle spalle ma in campo non sta riuscendo a trovare la continuità tanto sperata.