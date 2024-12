Tempo scaduto alla Juve, Motta li fa fuori: doppia cessione

Thiago Motta non si fida più di loro: due calciatori della Juventus sembrano ormai fuori dalle gerarchie del tecnico bianconero.

La Juventus ha avuto finora un andamento un tantino altalenante tra campionato e Champions League. Alcune ottime prestazioni, come la vittoria in rimonta di Lipsia o il pari spettacolo a San Siro con l’Inter, ma anche alcune gare deludenti, che hanno fatto perdere punti ed occasioni preziose alla squadra bianconera.

Thiago Motta non ha ancora trovato del tutto il bandolo della matassa. Il tecnico italo-brasiliano ha attorno a sé molta fiducia, visto che sta comunque provando a dare un gioco moderno ed offensivo alla sua squadra, che proviene da anni di critiche per gli schemi poco originali di Max Allegri, ma ha bisogno di tempo per capire quale sia l’assetto giusto e le modalità per far rendere al meglio la propria rosa.

A gennaio il mercato di riparazione verrà in soccorso di Motta, che ha bisogno di diversi innesti viste le carenze strutturali della sua rosa. Soprattutto in difesa, reparto falcidiato dagli infortuni gravi di Bremer e Cabal, ma anche in attacco dove manca una vera alternativa a Vlahovic. Per poter investire, la Juve dovrà però prima sfoltire: in tal senso si segnalano un paio di ‘tagli’ che lo stesso Motta avrebbe già comunicato alla dirigenza.

Due calciatori in partenza: la Juventus fa cassa a gennaio

I malcapitati sarebbero due centrocampisti, che sembra proprio non abbiamo convinto del tutto Thiago Motta in questa prima fase di stagione. Stiamo parlando di Douglas Luiz e Nicolò Fagioli, i quali secondo Fichajes.net avrebbero già le valigie pronte in vista di gennaio, visto che non rientrano nella formazione titolare della Juve.

Il brasiliano, acquistato in estate dall’Aston Villa, ha deluso le aspettative. Poche presenze, diversi stop muscolari e prestazioni piuttosto balbettanti in Serie A. Motta si aspettava ben altro da Douglas Luiz, che verrà probabilmente messo sul mercato. Tra le idee c’è quella di proporlo al Manchester United per uno scambio alla pari con Joshua Zirkzee, l’attaccante pupillo di Motta stesso che tornerebbe volentieri in Serie A.

Per Fagioli invece si pensa seriamente ad una cessione onerosa, anche per ottenere un’importante plusvalenza. La Juve spera di cedere il classe 2001, che ha mercato in Premier e Ligue 1, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, da reinvestire poi su un difensore importante.

Insomma, l’avventura bianconera di questi due deludenti centrocampisti appare al capolinea, visto che Motta sta puntando ciecamente su calciatori come Locatelli, Thuram, McKennie e Koopmeiners come punti di riferimento principali della sua linea mediana.