Juventus, il colpo lo porta Mendes: è tutto pronto

La Juve si rinforza a gennaio grazie all’intervento di Jorge Mendes, il noto agente di mercato portoghese che propone talenti.

Il cammino della Juventus tra campionato e coppe è ancora piuttosto altalenante. Il pareggio contro il Lecce, con rimonta subita in extremis da parte dei salentini, conferma quanto la formazione di Thiago Motta abbia ancora da lavorare, soprattutto nel gioco e nella concretezza. Inoltre la fase difensiva sta cominciando a dare segnali di cedimento.

Non è un caso che nella prossima sessione di gennaio la Juve sarà tra i club più attivi. Infatti il club di Torino deve correre ai ripari nel reparto arretrato, dove mancano un paio di tasselli per via dei tanti infortuni subiti. In particolare Bremer e Cabal, fermi per la grave rottura del legamento crociato del ginocchio e out per il resto della stagione.

La priorità è dunque dare la caccia ad un difensore centrale forte, che possa rappresentare un nuovo leader per la squadra di Motta, costretta ormai a fare affidamento unicamente al tandem Gatti-Kalulu, sicuramente di buon livello ma tutt’altro che affidabile pensando a lungo termine. Un aiuto sul mercato potrebbe arrivare da un procuratore ed intermediaio internazionale molto rilevante.

Il difensore proposto alla Juve: è una stella del calcio portoghese

Jorge Mendes, potentissimo agente molto attivo sul calcio internazionale, può correre in aiuto della Juventus e risolvere uno dei bisogni assoluti dei bianconeri, ovvero trovare un centrale di difesa affidabile. Il manager portoghese è pronto a proporre un’operazione di grande spessore, riguardo uno dei suoi assistiti migliori del momento.

L’idea è quella di portare a Torino un centrale giovane e forte come Antonio Silva. Si tratta del difensore del Benfica classe 2003, già da tempo nel giro della nazionale maggiore. Per caratteristiche viene visto come l’erede di Pepe nel calcio portoghese e ha tutte le qualità giuste per il salto di qualità.

Mendes, secondo quanto riporta Calciomercato.com, starebbe dialogando con la Juventus per trovare la formula giusta e portare dunque Antonio Silva in Serie A già a gennaio prossimo. Si parla di un affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni. Un’operazione da circa 30 milioni di euro complessivi, un affare pensando che il 21enne portoghese viene valutato almeno una decina in più.

I rapporti tra Juve e Mendes sono molto positivi; è stato l’agente portoghese in estate a cucire l’operazione che ha portato Francisco Conceiçao in bianconero con la formula del prestito dal Porto, quando il club era a caccia di un esterno offensivo richiesto da Motta.