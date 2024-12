Scatta l’allarme Reijnders: Milan sotto choc

Il futuro del centrocampista olandese sotto la lente d’ingrandimento: adesso il Milan può cominciare a tremare, clamorosa ipotesi di mercato

Una meraigliosa doppietta contro l’Empoli lo ha consacrato come man of the match, al termine della sfida ai toscani. Tijjani Reijnders, settimana dopo settimana, è sempre più prezioso per il Milan di Paulo Fonseca. L’olandese sta cominciando ad incidere anche in zona gol, oltre al preziosissimo lavoro fatto in mediana, tanto in recupero quanto nel rifornire i compagni.

Un colpo geniale quello firmato il 19 luglio 2023 scorso e che i tifosi rossoneri, adesso, non possono non godersi appieno. Perché l’olandese è indubbiamente tra i centrocampisti più forti e apprezzati al mondo, in questo momento. E le sue gesta anche in Europa – impossibile dimenticare il meraviglioso gol al Bernabeu contro il Real Madrid – hanno fatto drizzare le antenne di diverse grandi società, che starebbero pensando a lui per la prossima stagione. Il Milan, a tal proposito, si è sempre sbilanciato sull’importanza di Reijnders per il progetto rossonero.

D’altro canto anche il nazionale olandese ha dato prova di un forte legame con la società meneghina, desideroso dunque di rimanere a lungo a Milano. Ma il calciomercato, si sa, spesso e volentieri riserva sorprese più o meno gradite. E quella legata al potenziale addio dell’ex AZ Alkmaar potrebbe suonare come una doccia fredda insopportabile per i tifosi del ‘Diavolo’. C’è un’opportunità che si sta facendo strada e che rischia di concretizzarsi durante la prossima sessione estiva di mercato: il piano della dirigenza di Via Aldo Rossi è chiarissimo.

Ansia Reijnders: il Milan teme lo scippo

Reijnders al momento è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, con uno stipendio tutt’altro che monstre percepito dalla società rossonera: appena 1,6 milioni di euro a stagione. E così la dirigenza milanista ha intenzione di lavorare per il prolungamento.

Rinnovo e adeguamento contrattuale, il prima possibile, per evitare tentazioni che possano convincere Reijnders a cambiare i suoi piani e a salutare Milanello durante i mesi estivi. Un club in particolare sembrerebbe fortemente interessato a lui: si tratta del Manchester United. E soprattutto dal neo manager dei ‘Red Devils’ Ruben Amorim che arriverebbero segnali di grande stima per Reijnders, considerato in questo momento il potenziale colpo perfetto per il centrocampo dello United.

Uno scenario che non può far stare assolutamente tranquilli i tifosi del Milan che attendono, con ansia, buone nuove dal discorso legato al rinnovo. Reijnders intanto si è preso la scena, con numeri da vero campione. 17 presenze tra campionato e coppe con la maglia rossonera, nelle quali ha siglato 6 reti e firmato ben 3 assist vincenti. Lo sa bene la dirigenza del Manchester United che, nei prossimi mesi, può far tremare il mondo Milan.