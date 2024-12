Scoppia il caso Lautaro Martinez: “L’Inter non è contenta”

Scoppia il caso relativo a Lautaro Martinez all’Inter? Il club non sembra essere contento dopo gli ultimi risultati, ecco cosa sta succedendo

Lautaro Martinez non sta attraversando il suo migliore anno. Dodici mesi fa aveva tutta un’altra media realizzativa e volava in vetta alla classifica cannonieri così come l’Inter in testa al campionato di serie A. Adesso, soprattutto per la sua squadra, la situazione non è così negativa come in molti vorrebbero dipingerla, tra l’altro anche in Champions le cose girano bene. L’argentino ha comunque messo il suo timbro su alcuni match ma al di sotto dei suoi standard.

E per alcuni non basta. Tra questi, oltre ai vari tifosi, potrebbe esserci anche addirittura la stessa Inter con la società che starebbe interrogandosi su cosa fare nel prossimo futuro. Si può mettere in discussione un totem come il capitano? A quanto pare sì. Sono arrivate delle clamorose dichiarazioni che potrebbero rivelare cosa serpeggia in seno al club nerazzurro sui numeri stagionali del campione del mondo. E non sono buone notizie.

Lautaro Martinez-Inter ai ferri corti? Spunta il clamoroso caso

Ne ha parlato lo scrittore Fabio Bergomi in un’intervista concessa sul canale YouTube del portale calciomercato.it. Gli è stato chiesto dell’attacco meneghino e in particolare di Lautaro Martinez. E ciò che è stato rivelato lascia in ansia tutti i tifosi che vorrebbero il classe ’97 a vita in squadra.

“L’Inter in attacco ha un problema” asserisce Bergomi. “Taremi non sta rendendo come ci si aspettava, Thuram sta facendo tutto da solo. Inoltre da quello che so la società non è contenta nemmeno di Lautaro“. Possibile? “Non sono contenti di come l’argentino sta gestendo sé stesso e sta andando in questa stagione. Sono mancati diversi gol e di questo passo altri ne mancheranno da qui a maggio”, è il commento choc dello scrittore. Cosa sta pensando di fare la società? La risposta è semplice: comprare!

Bergomi anche qui non ha dubbi, confermando le voci di come la società stia seguendo con interesse Jonathan David del Lille che da giugno sarà svincolato. Ma di una cosa è certo: “Se viene lui, qualcuno partirà. Viene a sostituire non per aggiungere”. Il principale indiziato a lasciare Milano, però, non sarebbe il “Toro” ma Thuram in quanto il figlio d’arte ha diverse richieste da top club europei dopo le sue recenti prestazioni.