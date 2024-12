Thiago Motta ne perde un altro: il Real Madrid lo scippa alla Juve

Il calciomercato bianconero può vivere un momento davvero negativo: ora il Real Madrid è pronto al clamoroso scippo ai bianconeri

Un deludente pari con il Lecce e l’idea di aver lasciato in Salento due punti pesantissimi. In attesa di scendere nuovamente in campo per la sfida dell’Allianz Stadium contro il Bologna, in casa bianconera si fa strada con prepotenza il tema calciomercato. La Juventus, nel mese di gennaio, ha due priorità.

La prima riguarderebbe l’attacco, un reparto che spesso e volentieri ha fatto fatica ad incidere e che vede come unico terminale potenzialmente a disposizione Dusan Vlahovic. Il serbo, ancora lontano dall’accordo per il rinnovo oltre il 2026, non ha un vice: e così Giuntoli è già al lavoro in tal senso. Ancora più cruciale da questo punto di vista il ruolo del dt bianconero per quanto riguarda la difesa.

La retroguardia nel corso delle ultime settimane ha perso prima Bremer e poi Cabal, entrambi destinati ad un lunghissimo stop. Ecco perché la spasmodica ricerca di un centrale di esperienza e spessore si fa sempre più urgente. E proprio da questo punto di vista non arrivano affatto buone notizie: tutta ‘colpa’ del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Dalla Juve al Real: beffa clamorosa

‘Todofichajes.com’ lancia l’allarme per uno dei calciatori che, da mesi, è nei radar bianconeri. Si tratta del talento del Bologna Jhon Lucumi, difensore classe ’98 che la Juve ha messo nel mirino già subito dopo il gravissimo infortunio patito da Bremer e che costringerà il brasiliano ad un lunghissimo stop.

Secondo il portale spagnolo, però, oltre al Barcellona sulle tracce del gioiello colombiano vi sarebbe anche il Real Madrid. D’altronde Carlo Ancelotti ha perso per infortunio Militao, che rientrerà in campo solo nella prossima stagione, e così come la Juventus nel mese di gennaio ha intenzione di chiedere uno sforzo a Florentino Perez per la firma di un centrale di spessore. Lucumi potrebbe essere l’uomo giusto, per diversi motivi. Il primo è legato all’entourage del giovane calciatore.

Il centrale, infatti, è assistito dalla stessa agenzia che da anni affianca Valverde (la ‘Wasserman’). Senza contare poi che il capo scout Juni Calafat – che al Real ha segnalato Rodrygo, Vinicius e Endrick – ha fatto lo stesso a suo tempo con Lucumi. E a questo punto il Bologna spera nell’asta, visto che il centrale piace a diversi grandi club e nonostante la valutazione di circa 17 milioni di euro, potrebbe venire anche pagata la sua clausola rescissoria fissata a 25. La Juventus, a questo punto, può ritrovarsi a mani vuote.

Il club bianconero, che ha urgenza di chiudere il prima possibile la firma di un centrale di spessore per il mese di gennaio, rischia di dover orientare le proprie attenzioni altrove. Perché il Real Madrid al momento pare lanciatissimo verso il 26enne di Cali che con la maglia del Bologna fino a questo momento ha collezionato 15 presenze, 1 gol ed 1 assist vincente.