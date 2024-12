“È uno scempio”: nuovo dramma alla Juve

Nuovo dramma in casa Juventus dopo il pareggio subito all’ultimo minuto in trasferta contro il Lecce: la situazione è ora grave

L’inizio di stagione era stato più che positivo, poi è iniziata l’ecatombe di infortuni e qualcosa nella Juventus targata Thiago Motta si è inceppato. I bianconeri non stanno faticando solo dal punto di vista dei risultati, ma anche da quello del gioco, più lento e meno pericoloso rispetto a quello visto ad inizio stagione.

Sebbene i tanti infortuni stiano rendendo complicato per il tecnico italo-brasiliano traslare in campo la propria idea di gioco, l’involuzione della Juventus in campo è stata troppo importante per dare la colpa all’assenza di tanti giocatori. Anche contro il Lecce, dopo un primo tempo positivo, i bianconeri si sono persi con il passare del tempo, mostrandosi lenti ed impacciati e facendo prendere coraggio alla formazione salentina.

Un coraggio concretizzatosi nel pareggio all’ultimo minuto da parte di Ante Rebic che ha condannato la Juventus all’ottavo pareggio in campionato su 14 partite disputate. Troppi se si vuole puntare allo scudetto e tenere il ritmo delle squadre che vi sono davanti quali Napoli, portatosi a +6 e primo in classifica, Atalanta ed Inter.

La distanza dalla vetta non è importante, ma non è neppure irrisoria ed altri passi falsi potrebbero compromettere del tutto i sogni scudetto in casa Juventus. Su questo aspetto si è soffermato Guido Vaciago, giornalista e direttore di Tuttosport, che a Tutti Convocati ha sottolineato come sia inammissibile vedere la Juventus lontana dalla vetta a dicembre.

Juventus, ora è dramma: Vaciago attacca i bianconeri

Troppi pareggi ed un gioco che fa ora fatica a decollare per la Juventus, criticata duramente da tifosi e addetti ai lavori dopo il pareggio di Lecce. Particolarmente duro è stato il commento del giornalista e direttore di Tuttosport Guido Vaciago che intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati ha dichiarato come sia uno scempio vedere la Juventus buttare punti fuori dalla finestra dopo averne conquistati alcuni con tanta fatica.

Contro il Lecce era imperativo vincere per restare attaccati alla vetta e Vaciago ritiene inammissibile che i bianconeri siano ora a -6 dal Napoli capolista: “Dopo quanto speso sul mercato non puoi rimanere staccata così dallo scudetto a dicembre” ha dichiarato sicuro. Il tempo per recuperare c’è ancora, ma la Juventus non può permettersi ulteriori errori ed è chiamata a vincere contro il Bologna se non vuole rendere ancor più drammatica la propria situazione.

Per il match contro il club felsineo, Thiago Motta spera di recuperare qualche giocatore visto che i tanti infortuni neppure lo stanno aiutando. Come detto, la situazione è abbastanza drammatica ed anche i tifosi ne hanno preso coscienza, mostrando ora preoccupazione per la piega che può prendere la stagione se si continua su questa pericolosa strada