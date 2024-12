Motta chiama il pupillo per risollevare la Juve: risposta inaspettata

Thiago Motta è pronto a chiamare il suo pupillo per risollevare le sorti della Juventus: la risposta però è inattesa e inaspettata. I dettagli

La situazione in casa Juventus non è delle più rosee. Tutto parte, probabilmente, dalla catena di infortuni che hanno costretto gli uomini di Thiago Motta a giocare con ben nove indisponibili domenica scorsa a Lecce. I risultati che non arrivano sono una diretta conseguenza di questo momento. Difficoltà dettate dalla rosa ridotta all’osso. La squadra non riesce a segnare e l’assenza di un attaccante si sente. C’era solo Vlahovic ma ora anche lui si è fatto male.

L’emergenza rischia di protrarsi almeno fino a gennaio, quando la società dovrà intervenire per rimpiazzare i giocatori finiti KO. Come ad esempio Bremer e Cabal, i due difensori che hanno anzitempo concluso la stagione. Una valutazione sarà fatta anche in avanti, dove si farà un’attenta analisi delle situazione inerente ad Arek Milik. In base a quante rassicurazioni darà si capirà se procedere o meno con l’acquisto di un nuovo attaccante.

Thiago Motta vuole a Torino il suo pupillo: la risposta è spiazzante!

In questi giorni si parla di un possibile approdo di Joshua Zirkzee a Torino, con Thiago Motta che riavrebbe così il suo pupillo con il quale ha fatto faville a Bologna. Non è l’unico giocatore, però, con il quale il tecnico si riconcilierebbe ben volentieri. C‘è anche un altro profilo avuto l’anno scorso in rossoblù che Thiago Motta ha provato a chiamare per portarlo a Torino e risollevare la Juve.

Lewis Ferguson è stato frenato dal grave infortunio avuto la scorsa primavera che l’ha messo KO per diversi mesi e probabilmente gli ha precluso il trasferimento in un top club. Proprio la Juve era fortemente su di lui prima dell’infortunio. Lo scozzese è tornato solo qualche settimana fa e la condizione fisica adesso sembra essere molto buona, tanto da aver ritrovato anche una maglia da titolare. Inoltre ha anche rinnovato con il Bologna proprio di recente. Un prolungamento di contratto che lo toglie dal mercato?

Ne ha parlato il suo agente, Bill McMurdo, in un’intervista concessa al portale calciomercato.it. A precisa domanda sulla possibile chiamata di Thiago Motta a Torino, il procuratore non ha avuto dubbi. “Al momento è molto contento di essere tornato a pieno ritmo e di stare in gran forma, come dimostra l’aver giocato per intero l’ultima partita. Man mano alzerà anche il livello delle sue prestazioni” con questo incipit viene facile capire come di mercato manco se ne parli.

“Lui è molto felice di aver firmato un nuovo accordo con il Bologna. Juve? Le voci di altri club interessati ci saranno sempre ma lui è orgoglioso e concentrato solo sul Bologna“. Per poi concludere: “Senza infortunio avrebbe avuto opportunità in estate ma lui è felice in Italia, ha degli affari sospesi in serie A e andrà via solo per un’opportunità davvero eccezionale“. Come quella della Juve?