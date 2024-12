Tempo scaduto al Real Madrid: colpo da novanta della Juve

Il Real Madrid non convinto di questo calciatore, che rischia la bocciatura. La Juventus sarebbe pronta a rilanciarlo come si deve.

Momento molto delicato quello del Real Madrid di Carlo Ancelotti. La squadra considerata da tutti più forte e qualitativa al mondo, detentrice della Champions League, non sta rendendo come ci si aspetta. Certo, la situazione non è drammatica come quella del Manchester City che non sa più vincere, ma serve una scossa alle merengues per tornare ai livelli di qualche mese fa.

L’arrivo di Kylian Mbappé in estate sembrava aver dato ancora più qualità e forza alla squadra madrilena, già completa e tecnicamente impressionante prima dell’innesto del fuoriclasse francese. Invece c’è ancora da registrare qualcosa, forse un nuovo modo di giocare con il numero 9 al centro dell’attacco, che ha comportato anche l’arretramento di Jude Bellingham in una posizione meno ‘libera’.

Ma oltre a questi problemi tattici, Ancelotti deve fare i conti con un’altra delusione in casa Real. Ovvero la mancata esplosione di un talento puro su cui il club spagnolo aveva puntato molto. Un giovanissimo attaccante, di cui si parla da sempre un gran bene, che però sta faticando a calarsi nell’importante e prestigiosa realtà europea.

Già via da Madrid: prima il prestito a gennaio, poi la Juve

Il talento di cui si parla è Endrick, ovvero il giovanissimo attaccante brasiliano che il Real ha acquistato dal Palmeiras e portato in Spagna la scorsa estate. Un gioiello che viene considerato da molti un predestinato, alla stregua di Vinicius e Rodrygo, altri colpacci di prospettiva azzeccatissimi.

Il 18enne però sta facendo fatica ad adattarsi, così come a trovare lo spazio necessario a Madrid. Per questo motivo si pensa ad una cessione in prestito a gennaio, utile a fargli prendere confidenza con il calcio europeo e dargli il giusto minutaggio. Endrick ha tutto il tempo per esplodere, ma restare in panchina non gli farà certo bene.

Se il Real dovesse dichiararsi deluso dall’investimento, anche dopo la fine di questa stagione, non sarebbe così impossibile vedere Endrick finire sul mercato in uscita, stavolta a titolo definitivo. Qui entrerebbe in gioco la Juventus, grande estimatrice del talento ex Palmeiras e pronta ad un colpaccio in prospettiva che farebbe scalpore.

Posti extracomunitari permettendo, la Juve potrebbe tentare l’assalto a Endrick nell’estate 2025, cercando di anticipare la concorrenza e portandosi a casa un gioiello grezzo ma che potrebbe esplodere definitivamente da un momento all’altro.