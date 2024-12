Thiago Motta via a fine stagione: clamoroso ritorno sulla panchina della Juve

Thiago Motta potrebbe lasciare la Juventus a breve visti i risultati di certo non esaltanti: il suo sostituto può essere un clamoroso déjà vu

I bianconeri non aspetteranno ancora molto prima di cambiare guida tecnica se non ci sarà un’inversione di tendenza improvvisa. Motta potrebbe salutare a giugno e La Vecchia Signora si può indirizzare verso un nome pesantissimo.

Questa Juve non convince. Gli infortuni sono senza dubbio un problema difficile da gestire ma alcuni risultati non sono andati giù a dirigenza e tifosi. Il Lecce ha recuperato all’ultimo minuto una gara che sembrava ormai già vinta contro La Vecchia Signora. Motta non può schierare Vlahovic e Milik e deve affidarsi a Weah come unica punta. L’effetto è ormai chiaro, ovvero pochissime occasioni create e gol con il contagocce. Giuntoli e i piani alti sono allarmati e si stanno già guardati intorno. C’è il rischio che le cose non possano andare come sperato e che il progetto si possa arenare prima di cominciare.

Il piano triennale di rilancio potrebbe avere già una data di chiusura e per questo alla Continassa si ragiona su un possibile sostituto all’altezza. Un assist clamoroso potrebbe arrivare incredibilmente da Napoli, dove si stanno scaldando gli animi tra Conte e De Laurentiis. Proprio il 2025 potrebbe regalare un rimescolamento di carte pazzesco, quasi inimmaginabile.

Antonio Conte via dal Napoli: per lui potrebbe esserci un clamoroso ritorno alla Juve

Secondo quanto riportato dagli insider Salt and Pepper sul proprio account Twitter, dopo Napoli-Atalanta Antonio Conte avrebbe spiegato a De Laurentiis che il suo ciclo al Maradona potrà andare avanti al massimo fino a fine stagione. Il tecnico e il presidente hanno delle vedute differenti e questo potrebbe portare ad una rottura anticipata rispetto al triennale firmato la scorsa estate.

Il numero uno del Napoli ha garantito almeno un acquisto importante al suo tecnico a gennaio, ma anche questo sembra non bastare. Conte vuole un altro tipo di progetto e potrebbe tornare sui suoi passi accettando proprio la Juve. Giuntoli vede in lui il nome perfetto per ripartire alla grande e anche la piazza lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Gli screzi del passato sono alle spalle e visto il rendimento di Thiago Motta si potrebbe far fatica a rifiutare un suo ritorno.

Vedremo se il colpo di fantamercato diventerà realtà al termine di questa stagione.