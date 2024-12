Tutto finito al Milan, destino segnato: addio pesante

Al Milan non c’è più spazio per lui, avanza l’ipotesi di un addio in estate: colpo di scena clamoroso, i tifosi non riescono a crederci

Il Milan è già al lavoro sul mercato del futuro. Nonostante la stagione calcistica non si ancora nemmeno a metà e Fonseca abbia le chance per giocarsi tutte le competizioni, c’è già un verdetto abbastanza evidente. Un grande protagonista del Milan che fu oggi non è più indispensabile, e stando così le cose è più che probabile per lui una partenza durante la prossima sessione estiva, se non addirittura a gennaio.

Certo, un addio così anticipato sarebbe pesante, considerando il tipo di calciatore e il peso che ha avuto sulla rosa rossonera in tempi recenti. Tuttavia, è chiaro che Fonseca lo vede poco, sta faticando a trovargli una collocazione tattica precisa e che, con un minutaggio così ridotto, lo stesso giocatore potrebbe presto bussare alle porte del club per chiedere una soluzione.

Passare da titolare inamovibile a calciatore non solo sostituibile, ma addirittura ultima scelta del proprio reparto, non è semplice da accettare. Per questo motivo si starebbe già guardando attorno, alla ricerca di una chance per rilanciarsi in un momento in cui la sua carriera rischia di finire in un baratro molto pericoloso.

Non c’è spazio per lui al Milan, cessione in arrivo: i tifosi restano a bocca aperta

Nel centrocampo rossonero qualcosa cambierà, se non a gennaio al massimo la prossima estate. E se c’è chi, come Reijnders, è ritenuto inamovibile e indispensabile da Fonseca, così come lo era già da Pioli, qualcun altro potrebbe invece presto fare le valigie per cercare fortuna altrove.

È il caso ad esempio di un titolare indiscusso della scorsa stagione, diventato con il tecnico portoghese, soprattutto negli ultimi tempi, un vero e proprio oggetto misterioso.

A livello numerico in realtà il minutaggio di Ruben Loftus-Cheek anche in questa stagione può dirsi soddisfacente. In campionato è sceso in campo in dodici occasioni, in Champions in cinque, spesso partendo anche da titolare. Il problema sta nel trend. Mentre a inizio stagione veniva visto anche da Fonseca come un titolare, nelle ultime settimane il centrocampista inglese è quasi scomparso dai radar.

A novembre in campionato ha giocato titolare solo contro la Juventus, accontentandosi di pochi scampoli di partita con Monza, Cagliari ed Empoli. In Champions non è stato impiegato dal primo minuto né con il Real, né con lo Slovan. Sembra sempre più chiaro, quindi, che di spazio per lui in rossonero ce ne sia ormai poco.

Ed è soprattutto per questo motivo che l’ex Chelsea si starebbe guardando attorno, pronto anche a fare le valigie qualora si presentasse un’occasione importante. Al momento le indiscrezioni sul suo futuro non sono molte, ma in caso di cessione la priorità andrebbe sicuramente a un ritorno in Premier League, probabilmente in una squadra in grado di scommettere su di lui e di rimetterlo di nuovo al centro del progetto. Come fatto dal Milan poco più di un anno fa.