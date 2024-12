Ecco perché Allegri era a vedere Tottenham-Roma: panchina a sorpresa

Massimiliano Allegri pizzicato a guardare dal vivo il match di Europa League del Tottenham Stadium: ecco il reale motivo della visita.

Dalla scorsa primavera, dopo aver conquistato la Coppa Italia alla guida della Juventus, Massimiliano Allegri è rimasto fuori dal calcio che conta. L’ex tecnico bianconero, una volta esonerato dal club, non ha ancora trovato una panchina con cui rilanciarsi ed incominciare un nuovo progetto. Finora tanti rumors ma poche chance concrete per il mister livornese.

Allegri però continua a girare per l’Europa per aggiornarsi e mettersi in pari durante questo suo momento di disoccupazione calcistica. L’ultimo avvistamento per il tanto chiacchierato Max risale a giovedì scorso, quando è stato pizzicato in tribuna a Londra. Allegri era ad assistere a Tottenham-Roma, sfida di Europa League terminata sul punteggio di 2-2.

Da quel momento sono cominciate a circolare voci riguardanti proprio il motivo della sua presenza al Tottenham Stadium. C’è chi ha subito immaginato che l’ex Juventus potesse seguire la Roma, che sicuramente nel 2025 cambierà guida tecnica cercando un allenatore con cui ripartire da zero. Altri invece hanno pensato che gli stessi Spurs, se non fossero contenti dell’apporto di Ange Postecoglu a fine stagione, starebbero tenendo in caldo il tecnico italiano.

Allegri in Inghilterra, ma non per il Tottenham: ecco chi lo segue

Il tabloid britannico The Guardian ha però una risposta molto più convincente sempre riguardo il viaggio in Inghilterra di Allegri. L’allenatore italiano infatti non sarebbe in realtà nel mirino del Tottenham, bensì avrebbe intrapreso questo ‘trip’ londinese per poter dialogare da vicino con un altro club di Premier League.

Parliamo del West Ham United, noto club della zona ovest di Londra che starebbe pensando ad un cambio alla guida tecnica. La società infatti è scettica sul percorso di Julen Lopetegui, allenatore spagnolo (seguito anche dal Milan in estate) che non sta riuscendo a portare a casa i risultati. Le ultime due sconfitte con Arsenal e Leicester mettono a serio rischio il suo operato.

Il primo della lista per gli Hammers resta eventualmente Sergio Conceiçao, mister portoghese liberatosi dal Porto. Ma occhio alla pista Allegri, confermata dai giornali inglesi: l’ex Juve avrebbe grande curiosità di affrontare una sfida all’estero, in particolare in Premier. Resta da vedere se sarà tentato dal prendere una squadra in corsa, fatto che solitamente non aggrada troppo il livornese.

Allegri resta comunque in allerta. Si tratterebbe dell’ennesimo allenatore di scuola italiana ad essere chiamato in Premier League per la sua capacità ed esperienza: prima di lui basti ricordare nomi come Ancelotti, Conte, De Zerbi, Maresca, Vialli e persino Fabio Capello alla guida della Nazionale dei ‘Tre Leoni’.