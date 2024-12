Giuntoli-Juve è già un caos: furia totale

Il direttore dell’area tecnica bianconera al centro di un durissimo attacco: furia su Cristiano Giuntoli, è caos in casa Juventus

L’1-1 contro il Lecce ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca alla Juventus e soprattutto a Thiago Motta, che ha perso ulteriore terreno dal gruppo di testa. Sono già sei, infatti, i punti di distacco dal Napoli capolista: il sogno tricolore, sulla carta, si fa più difficile del previsto.

Nel mese di gennaio la dirigenza bianconera tornerà, con forza sul mercato. Inevitabile pensare alla sostituzione di due pedine come Bremer e Cabal, che hanno chiuso anzitempo la stagione per due gravissimi infortuni. E così, al di là dei tanti nomi che circolano nell’ambiente bianconero, a sorpresa a prendersi la scena suo malgrado è stato Cristiano Giuntoli. Il dirigente della Juventus ha fatto arrabbiare molti per quanto accaduto nelle scorse ore.

Una critica più che comprensibile nei suoi confronti che non ha lasciato spazio a repliche. Il direttore dell’area tecnica, regista di una sessione estiva di calciomercato nella quale la Juventus ha speso tantissimo rinforzando in maniera poderosa la rosa a disposizione di Thiago Motta. E così l’ex Napoli si è ritrovato al centro di una vera e propria bufera: l’annuncio ha lasciato tutti di sasso.

Juventus, “il ruggito dei tifosi”: Giuntoli distrutto

A parlare di Giuntoli è stato il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani che, senza troppi giri di parole, è andato all’attacco. E così Giuntoli si è ritrovato a dover affrontare una situazione assai delicata: al centro di tutto le recenti dichiarazioni del dirigente bianconero.

A margine del ‘Gran Galà del Calcio’ Giuntoli ha spiazzato tutti. Lo ha fatto parlando degli obiettivi stagionali della squadra di Thiago Motta, estromettendo la Juventus dalla corsa Scudetto: “L’obiettivo dichiarato è il quarto posto, abbiamo cambiato tanto. Per noi è un anno particolare, un nuovo corso con tanti calciatori nuovi”, ha detto il dirigente della Juve. Parole che non sono affatto piaciute a Ravezzani che, sul proprio profilo social su ‘X’, è tornato alla carica mettendo al centro di un’aspra critica proprio le dichiarazioni di Giuntoli. L’attacco è stato durissimo.

“Giuntoli dice che è contento così, che l’obiettivo è arrivare tra le prime 4 con un calcio diverso. Cioè, dopo terzo posto, Coppa Italia e 200 milioni investiti sul mercato l’obiettivo è questo? Sento già in lontananza il ruggito furioso dei tifosi della Juventus. Ma chi gli scrive i testi?”. Una furia che, effettivamente, potrebbe trovare d’accordo molti tifosi bianconeri. Dopo anni di grandi delusioni ed in seguito a investimenti sul mercato che in pochi hanno potuto pareggiare, ‘scartare’ così l’ipotesi Scudetto non può far piacere agli juventini.