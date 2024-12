Inter, UFFICIALE: stagione finita. A gennaio un ritorno a sorpresa

Il club nerazzurro pronto a sostituire l’infortunato con un ritorno a sorpresa: accadrà tutto nel mese di gennaio, ci siamo

In casa nerazzurra, in vista della riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato di gennaio si pensa a diverse operazioni atte a completare la rosa di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, pur consapevole di avere a disposizione un gruppo forte e rinvigorito dagli innesti arrivati durante l’estate, sa bene che per arrivare fino in fondo in campionato e Champions League dovrà avere a disposizione tutti gli effettivi per lungo tempo. E allora occhio al nuovo attaccante che potrebbe prendere il posto di Marko Arnautovic, da tempo con le valigie in mano. L’austriaco piace al Bologna – sarebbe un gradito ritorno – ma anche e soprattutto al Torino che deve fronteggiare l’infortunio di Zapata che ha chiuso anzitempo la stagione. Sempre in attacco occhio a Joaquin Correa e alle possibilità che si presenteranno per il fantasista argentino nelle prime settimane del 2025: anche lui in scadenza a fine stagione, non è più una priorità per Inzaghi da tempo.

E se la ricerca di un centrale difensivo per il futuro rimane una priorità – visto che il contratto di de Vrij terminerà il 30 giugno 2025 e per il momento non vi è l’ombra del rinnovo all’orizzonte – c’è un’altra delicatissima situazione che la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà affrontare molto presto. Un infortunio che andrà tamponato con una nuova firma nel mese di gennaio: Marotta pianifica il ritorno.

Ritorno pazzesco dopo l’infortunio: all’Inter a gennaio

Un contrattempo che nella Milano nerazzurra avrebbero preferito non affrontare. Si parla del recente infortunio alla mano di Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter che nelle scorse ore è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le tempistiche per il recupero non sono ancora note.

L’Inter attraverso un comunicato ha ufficializzato la buona riuscita dell’intervento: “Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito. Di Gennaro, dopo un periodo di riposo concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nelle prossime settimane”. A questo punto, però, l’avventura del 31enne di Saronno potrebbe essere finita anzitempo: il suo contratto scadrà infatti a giugno 2025.

Al suo posto il club nerazzurro starebbe pensando ad un ex, l’attuale secondo portiere del Bari Marco Pissardo. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Pissardo sarebbe utilissimo per le liste Uefa e Serie A e potrebbe dunque rappresentare la scelta ideale per il terzo portiere dei campioni d’Italia in carica. Almeno fino a fine stagione. Pissardo quest’anno ha collezionato una sola presenza coi ‘Galletti’.