Ora o mai più, stavolta è finita: pronto a lasciare l’Inter

Il giocatore è pronto a lasciare l’Inter nella prossima sessione invernale di mercato: ultimatum ai nerazzurri, ora o mai più

L’Inter sta vivendo un grande momento di forma ed i risultati, soprattutto quelli in Champions League lo confermano. I nerazzurri sono la squadra italiana meglio posizionata per qualificarsi direttamente agli ottavi, mentre in campionato sono gli unici a tenere il passo del Napoli.

La partita contro la Fiorentina è stata infatti sospesa dopo pochi minuti per il grave malore accorso ad Edoardo Bove e, di fatto, l’Inter è potenzialmente a -1 dai partenopei. Da ora in avanti, però, inizia però un tour de force importante tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League e i nerazzurri giocheranno senza sosta fino a marzo, quando ci sarà la prima pausa per nazionali del 2025.

Si aspetta dunque molto dalla propria rosa Simone Inzaghi che può contare non solo sui suoi titolarissimi, ma anche su alcune riserve che si fanno trovare pronte quando chiamate in causa, come fatto vedere nelle ultime uscite. C’è, però, anche chi nonostante tutte queste partite non riesce comunque a trovare spazio ed è la situazione in cui si trova il giovane Tajon Buchanan che ha collezionato appena 1 presenza in campionato, disputando per di più solo 16 minuti della partita contro l’Hellas Verona.

Il centrocampista canadese vuole giocare di più e spera che questo tour de force obblighi Inzaghi a puntare anche su di lui. In caso contrario, Buchanan è pronto a lasciare l’Inter pur di tornare protagonista, considerato che è giovane ed ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per crescere.

Inter, ultimatum Buchanan: il canadese pronto a chiedere la cessione

La concorrenza in casa Inter è tanta vista la qualità in ogni settore del campo a disposizione di Inzaghi che non può certo accontentare e far giocare tutti. Con così tanti rivali, per Tajon Buchanan cercare di farsi notare in maglia nerazzurra si sta facendo molto difficile ed il centrocampista canadese prega ora che il tour de force che attende la squadra gli permetta finalmente di mettersi in mostra.

Da qui a gennaio, i nerazzurri disputeranno ben 10 partite ed Inzaghi dovrà puntare per forza di cose su tutti i giocatori presenti in organico. Occasione importante per Buchanan che si augura di trovare il tanto agognato spazio, mentre in caso contrario è deciso a chiedere la cessione ai nerazzurri per ritrovare protagonismo in un altro club.

Una cessione che non farebbe troppo male all’Inter considerata la profondità della rosa ed i nerazzurri potrebbe anche valutare un trasferimento in prestito in un altro club di A per farlo maturare ulteriormente. Sia la società che Inzaghi nutrono grosse aspettative su Buchanan ed un anno in prestito potrebbe far bene al centrocampista candese che al Club Brugge ha mostrato di avere talento e qualità in abbondanza.