Yildiz a ogni costo: scambio choc con la Juve

Un clamoroso scambio sullo sfondo, la Juventus può finire per salutare Kenan Yildiz: lo scenario per il 2025 è pazzesco

In attesa di scendere in campo per la sfida contro il Bologna, in casa Juventus a monopolizzare l’attenzione è ancora una volta – inevitabilmente – il calciomercato. E la sessione di gennaio regalerà di certo non poche novità al gruppo allenato da Thiago Motta.

In primis in difesa dove l’infortunio di Gleison Bremer ha lasciato un vuoto difficilissimo da colmare: ecco perché la priorità sarà proprio la firma di un forte centrale difensivo. Ma non c’è solo questo nei pensieri di Cristiano Giuntoli. Perchè molto presto si potrebbe valutare un clamoroso addio ai bianconeri di Kenan Yildiz: uno scenario che, ad oggi, appare a dir poco clamoroso. Il talento turco, classe 2005, rappresenta ancora oggi uno dei gioielli più promettenti del panorama mondiale. Un talento impossibile da discutere che già nei mesi scorsi ha fatto parlare di sé, per l’interesse di grandi società nei suoi confronti.

Adesso, già in vista della riapertura della sessione invernale di calciomercato, qualcosa potrebbe muoversi. Perché per Yildiz – 19 presenze con 4 reti e 3 assist vincenti all’attivo fino a questo momento – si starebbe muovendo un top club di Premier League. E la proposta di scambio che potrebbe arrivare nella sede bianconera rischia di far saltare il banco: così l’affare può davvero decollare nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Yildiz in Premier già a gennaio: scambio folle

Kenan Yildiz via dalla Juventus a gennaio 2025? Una suggestione che, nelle prossime settimane, sembrerebbe potersi tramutare in uno scenario concreto. Ed è la dirigenza del Manchester United ad essere rimasta folgorata dalle doti del fantasista turco che a Torino ha mostrato sprazzi di grande calcio.

Per convincere Giuntoli a trattare la cessione di Yildiz che ricordiamo essere sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2029, i ‘Red Devils’ sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Joshua Zirkzee. Una mossa astuta, visto che la dirigenza juventina ha da mesi messo in cima alla lista dei nomi per rinforzare l’attacco di Thiago Motta proprio il nazionale olandese. Zirkzee, al netto della recente doppietta con la squadra di Amorim, sta facendo grande fatica in Premier League e di certo vedrebbe di buon occhio la possibilità di rilanciarsi in Serie A, in un campionato nel quale ha brillato e mostrato tutto il suo talento.

La valutazione dei due calciatori è – almeno sulla carta – molto vicina: circa 45-50 milioni di euro. Sembra complicato – ma non impossibile – che la Juventus possa effettivamente prendere in considerazione l’operazione, da capire però in che termini potrebbe svilupparsi a gennaio. Ad ogni modo con Zirkzee che rimane tra le priorità dei bianconeri, lo United ha in mano una carta preziosissima che può seriamente ingolosire i vertici del club torinese.