Game over Leao: il Milan ora sa tutto

Rafael Leao non ha dubbi su quello che sarà il proprio futuro con l’attaccante del Milan che ha preso una decisione netta per quanto riguarda il proprio destino.

Dopo la partita vinta dal Milan contro il Real Madrid in Champions League la stagione di Rafael Leao è cambiata in maniera netta con il numero 10 che è tornato ad alti livelli.

Il suo nome è sempre molto caldo per quello che riguarda il calciomercato con l’attaccante classe 1999 che è seguito da diverse squadre in tutta Europa. Il nome di Rafael Leao è infatti accostato già dalla scorsa estate a due big europee che lo hanno messo nel mirino considerato anche il suo momento non facile in rossonero. Nelle ultime settimane le prestazioni di Leao con la maglia del Milan sono migliorate in maniera netta così come la considerazione di Fonseca nei suoi confronti.

Futuro Leao, decisione netta del portoghese

Secondo quanto affermato da Football Transfers, Rafael Leao avrebbe detto di no all’Arsenal per quello che riguarda un suo possibile trasferimento a Londra già durante il mercato di gennaio. Il portoghese avrebbe fatto sapere ai Gunners, tramite il suo entourage, di essere completamente concentrato sulla stagione da vivere con la maglia rossonera.

Rafael Leao era stato accostato durante la scorsa estate anche al Barcellona con i catalani che avevano pensato a lui una volta saltata la trattativa con l’Athletic Bilbao per Nico Williams. I blaugrana continuano a seguire l’evoluzione della situazione di Leao al Milan, pronti a fare un’offerta in vista della prossima stagione.

Quello che appare certo però è che Leao rimarrà al Milan almeno fino al termine della stagione per poi valutare insieme al club il suo destino e capire se sarà il caso di proseguire insieme o salutare il club dove è arrivato nel 2019 ed è diventato uno dei migliori calciatori europei. La valutazione che il Milan fa del suo cartellino è di circa 100 milioni di euro con i rossoneri che sperano, in caso di cessione, di riuscire a scatenare un’asta per il suo cartellino.

Per quello che riguarda il mese di gennaio il Milan non dovrebbe chiudere molte operazioni con i rossoneri che potrebbero portare a disposizione di Paulo Fonseca solamente un altro centrocampista considerato il fatto che Musah in questa fase di campionato viene utilizzato sulla fascia destra per dare equilibrio alla squadra. La formazione rossonera necessita quindi di un nuovo mediano che possa far respirare la coppia formata da Fofana e Reijnders.