Juve in ansia, è un disastro: problema Giuntoli

Mondo Juventus in ansia per una stagione che rischia di essere disastrosa: Giuntoli sotto attacco, il ds considerato un problema

La Juventus, dopo un avvio promettente, si è via via spenta, non riuscendo più a raccogliere risultati e finendo al quinto posto in classifica a -6 dal Napoli capolista, mentre in Champions League si è fatta complicata la qualificazione agli ottavi senza dover passare dai play-off.

I bianconeri sono stati colpiti anche da una lunga serie di infortuni che ha complicato non poco il lavoro di Thiago Motta che si è visto privare dei suoi migliori giocatori uno dopo l’altro. A Lecce si è raggiunto l’apice di quella che è una situazione davvero difficile, tanto che nella ripresa la Vecchia Signora aveva in campo forse una delle formazioni più deboli che si siano viste negli ultimi 20 anni a questa parte.

Senza qualità, la Juventus fa fatica e molta ad esprimere il gioco che vorrebbe Thiago Motta ed i bianconeri sono diventati ormai prevedibili e lenti, dando una grossa mano agli avversari a cui basta difendersi in maniera ordinata per rischiare nulla. La stagione era iniziata sotto i migliori auspici per la Juventus, ma adesso rischia di diventare disastrosa ancor di più di quella passata ed in casa bianconera non può non esserci ansia.

Stavolta, però, la colpa non è addossata al tecnico che, invece, viene anche difeso poiché è stato messo in questa situazione da chi gli ha costruito la squadra, ovvero Cristiano Giuntoli. Il ds bianconero è ritenuto da molti il principale responsabile di questa situazione e in suo sfavore si è espresso anche il giornalista Graziano Carugo Campi che non le ha mandate a dire

Juventus, problema Giuntoli: l’attacco di Carugo Campi è durissimo

Finora dei nuovi acquisti sono in pochi quelli che stanno incidendo mentre altri, come ad esempio Koopmeiners per il quale la Juventus ha speso 60 milioni, non stanno rendendo come ci si aspettava. I bianconeri non esprimono un bel gioco e sembrano lenti e impacciati in mezzo al campo, ma per Graziano Carugo Campi la colpa non è di Thiago Motta che non riesce a tirare fuori il meglio dai giocatori, bensì di Giuntoli.

Intervistato da Calciostyle.it, il noto giornalista e opinionista sportivo ha attaccato in maniera dura il ds bianconero, addossandogli gran parte delle colpe per quanto sta accadendo nell’ambiente bianconero: “Per me il problema è Giuntoli. Ha sopravvalutato alcuni giocatori e non ha investito il necessario per rinforzare la Next Gen che in questa emergenza avrebbe dovuto fornire giocatori di qualità. Ad oggi il mercato è fallimentare e la colpa ricade sul direttore sportivo, non sull’allenatore” ha dichiarato senza mezzi termini.

Parole che trovano d’accordo la maggior parte dei tifosi della Juventus che dopo Lecce sono sbottati via social, attaccando ancora una volta Koopmeiners per il suo scarso rendimento e lo stesso ds bianconero. Una situazione davvero preoccupante quella in casa bianconera e c’è la paura che il disastro possa essere dietro l’angolo, pronto a mandare in frantumi una stagione che sembrava promettente.