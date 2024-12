Juventus, Thiago Motta assolto: è Giuntoli a rischiare adesso

Juventus in confusione, a rischiare grosso è ora anche il football director Cristiano Giuntoli: la situazione

La Juventus con il pareggio subito in extremis a Lecce ha certificato il suo momento di crisi. L’ennesimo pari conferma una situazione molto difficile, impossibile da prevedere in estate inoltrata quando i cancelli della Continassa furono varcati da calciatori come Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Calciatori di indubbio talento ma che non sembrano sentirsi a loro agio nei coraggiosi schemi di Thiago Motta.

E proprio l’allenatore, come è ovvio che sia, è uno dei colpevoli di questo inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Qualche buona prova c’è stata, tra Serie A e Champions League, ma è la continuità di risultati la grande assente di questo inizio di stagione. Vero è che Motta ha molto di cui lamentarsi, visti i continui infortuni, ma al contempo è anche vero che sono mancati quei calciatori che dovevano simboleggiare il grande ritorno della Vecchia Signora. Ritorno che, al momento, rimane una grande utopia.

Juventus, anche Giuntoli nel mirino della critica

La Serie A di questo inizio di stagione vede molte squadre come potenziali vincitrici dello Scudetto: Napoli, Atalanta, Inter e addirittura Fiorentina. Più indietro Milan e Juventus, con i bianconeri che hanno sprecato tantissime opportunità di accorciare i punti che ora li distanziano dal Napoli di Conte capolista.

Colpevole di tutto questo, secondo i tifosi bianconeri – come noto molto attenti e pronti a criticare -, è anche il football director Cristiano Giuntoli, il cui mercato estivo ha fatto parlare di se soprattutto per i milioni spesi: ben 50 per Douglas Luiz, oggetto finora misterioso, e 60 per Koopmeiners, il cui exploit è ancora di là da venire.

“Ma se sbagli a costruire due squadre su due in una sola stagione, chi è quello da mettere in discussione?“, si chiede su X Graziano Carugo Campi, uno dei tanti a non risparmiare critiche nei confronti di Giuntoli.

Il direttore e uomo mercato bianconero ha sì dimostrato di essere compatibile con Thiago Motta, ma i tifosi non gli risparmiano critiche per aver speso più di quanto dovuto per calciatori sulla carta molto promettenti, ma che faticano ad integrarsi nel non facile sistema Juve. Simbolo di questa situazione rimane Nico Gonzalez, al momento fermo per infortunio e che ha saltato gran parte dei match disputati tra Italia e in Europa. L’ex Viola, in quelle poche apparizioni, ha mostrato ottime cose alternate ad altre molto discutibili.

Insomma, tirando le somme di questo inizio di stagione uno dei principali colpevoli rimane Cristiano Giuntoli: solo il tempo ci dirà se ha avuto ragione acquistando i nomi sopracitati. Per il momento il suo mercato è caratterizzato solamente da una grande incognita.