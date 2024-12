Leao-Ibra, si accende il fuoco: gesto pazzesco

Sta facendo molto parlare il gesto di Rafael Leao che sui social ha citato Zlatan Ibrahimovic andando a postare una storia sul proprio profilo Instagram riguardante lo svedese.

Il rapporto tra Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic è stato sempre molto stretto con lo svedese che è stato determinante per la crescita dell’attuale numero 10 del Milan. Quando tornò a vestire la maglia rossonera, il classe 1981 portò il giovane attaccante esterno a fare la differenza spronandolo a dare il meglio e a caricarsi la squadra sulle spalle. Leao ha sempre riconosciuto il ruolo fondamentale che l’attuale dirigente rossonero ha ricoperto nella sua carriera ed ora lo ha omaggiato con una storia sui social.

Il gesto di Leao nei confronti di Ibrahimovic fa discutere sui social

Nelle scorse ore Rafael Leao ha postato sul proprio profilo Instagram una storia che riprende un estratto di una vecchia intervista di Zlatan Ibrahimovic. Parole che analizzano le critiche che possono arrivare nei confronti di uno sportivo con l’ex attaccante svedese che dà la sua versione sui motivi di tali attacchi.

“Sono normali, se non ci sono non sei al top. Se non ti criticano non sei il numero uno, è normale, sono abituato. Sono 25 anni che mi criticano perché sono il numero uno. E’ come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi col fuoco ti bruci”. Parole che possono adattarsi al momento di Rafael Leao che ad inizio stagione è stato messo spesso al centro delle critiche degli addetti ai lavori e dei tifosi, salvo poi cambiare la propria stagione dopo il successo in Champions League contro il Real Madrid.

La sfida del Santiago Bernabeu ha fatto svoltare la stagione dell’attaccante portoghese che è rimasto poi in panchina solamente in un’occasione nella trasferta vincente di Bratislava, salvo poi entrare in campo per decidere la partita. Una stagione che sembra aver svoltato nella direzione giusta per l’ex Lille desideroso ora di recuperare il terreno perduto ad inizio campionato.

Non mancano le voci riguardanti il futuro di Rafael Leao con il Barcellona che rimane sempre molto attento alle dinamiche in casa Milan ed è pronto a presentare un’offerta già durante il mese di gennaio. Il club meneghino, dal canto suo, non vuole privarsi del suo gioiello a stagione in corso e ne valuterà la cessione solo per 100 milioni in estate.