L’Inter lo prende a zero: colpaccio dalla Premier

L’Inter pronta a piazzare un colpo di mercato clamoroso dalla Premier League: può arrivare a parametro zero, i tifosi esultano

Con la sessione invernale di mercato che si avvicina sempre più, il lavoro dei club per trovare dei giocatori capaci di aumentare la qualità delle proprie rose o aggiungere ciò che è mancato nella prima parte di stagione si sta facendo sempre più frenetico.

L’Inter, tuttavia, non dovrebbe avere di questi problemi considerato quanto visto in questo primo scorcio di stagione dove ha ottenuto risultati positivi tanto in Champions League quanto in campionato. I nerazzurri hanno una rosa profonda e di qualità e Simone Inzaghi non può non essere soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione. Per i campioni d’Italia in carica è iniziato un tour de force importante che li vedrà in campo quasi ogni tre giorni da qui fino a fine gennaio ed il tecnico sa di avere ciò che serve per affrontarlo.

Questo, però, non significa che l’Inter non è attenta al mercato ed è pronta a cogliere qualsiasi opportunità interessante possa presentarsi nella sessione invernale. I nerazzurri, però, avendo già una rosa ampia, possono permettersi il lusso di guardare oltre e secondo Fichajes.net, starebbero già preparando un colpo di mercato clamoroso dalla Premier League per la prossima estate.

Come riportato dal sito spagnolo, l’Inter si sarebbe messa sulle tracce di Victor Lindelof, difensore svedese in forza al Manchester United che potrebbe lasciare i Red Devils a zero qualora non rinnovasse il suo contratto.

Inter, piace Lindelof per l’estate: lo svedese può arrivare a zero

La carriera di Victor Lindelof al Manchester United è stata piena di alti e bassi e dopo 7 stagioni potrebbe essere arrivato il momento dei saluti. Il difensore svedese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo giugno ed ha perso sempre più protagonismo, soprattutto visti i tanti rinforzi arrivati nel reparto arretrato e per questo motivo l’addio è sempre più probabile.

Ad approfittare di questa situazione sarebbe pronta l’Inter che secondo Fichajes.net punta a ringiovanire la propria difesa vista l’età sia di De Vrij che di Acerbi (quest’ultimo fermato spesso da problemi fisici ndr.). I nerazzurri avrebbero messo nel mirino lo svedese che a zero sarebbe un’opportunità di mercato molto importante e da cogliere al volo.

Quando arrivò al Manchester United nel 2017, Lindelof era uno dei titolari indiscussi ed aveva mostrato doti da leader. Perno anche della nazionale svedese, il difensore porterebbe non solo qualità, ma anche personalità e leadership all’interno dello spogliatoio nerazzurro che conterebbe su un altro elemento di valore assoluto. Su Lindelof c’è anche l’interesse di altri club, a conferma di come sebbene abbia avuto poco spazio per mettersi in luce quest’anno, sia considerato ancora un top player.