Maxi offerta alla Juve: Yildiz ha già deciso

Yildiz nel mirino dei grandi club europei: super offerta alla Juventus, il calciatore ha già preso la sua decisione

Croce e delizia dei tifosi della Juventus, Kenan Yildiz in questo momento resta uno dei calciatori di maggior talento a disposizione del tecnico bianconero Thiago Motta. Un faro del buio, in grado di accendersi improvvisamente e di spegnersi con la stessa rapidità, complice una collocazione tattica che in questo momento non sembra aiutarlo.

La sua stagione fin qui è stata di luci e ombre, come quella di buona parte della squadra bianconera. Ma quegli sprazzi da fenomeno mostrati qua e là sono bastati per attirare su di lui le attenzioni di tanti grandi club europei, in grado di lusingarlo con offerte da vero top player.

Non è ovviamente nemmeno ipotizzabile una cessione del talento turco a gennaio. La Juventus nel mercato invernale non si priverà di nessuno dei titolari, e anzi farà in modo di aggiungere nuove forze in una rosa che da tempo ha palesato qualche lacuna di troppo. Tuttavia, nessuno in questo momento tra i bianconeri sembra davvero incedibile, e non è detto che un’offerta monstre in estate non possa cambiare i piani della dirigenza.

Perché Yildiz è sicuramente un calciatore su cui puntare per il futuro, un classe 2005 in grado già di giocare stabilmente da titolare in Italia e in Europa, con numeri in crescita (4 gol e 3 assist fin qui in stagione, in 19 presenze accumulate). Ma potrebbe anche diventare la risorsa più preziosa per finanziare un nuovo faraonico mercato in grado far fare un ulteriore salto di qualità al progetto Giuntoli-Motta.

Juventus, offerta in arrivo per Yildiz: la decisione del giocatore è irremovibile

Va detto che, come in buona parte delle operazioni di mercato che coinvolgono grandi giocatori, anche nel caso di Yildiz sarà decisiva la sua volontà. Perché è vero che i grandi club europei lo hanno messo nel mirino e proveranno a lusingarlo con ingaggi da fuoriclasse, ma non è detto che in questo momento il giovane trequartista turco senta l’esigenza di trasferirsi.

In particolare ad averlo messo nella propria lista della spesa, stando a quanto riferito dal giornalista tedesco Florian Plattenberg, sarebbe stato il Manchester United. I Red Devils sarebbero pronti a fare follie pur di portarlo in Premier, garantendo al calciatore un super ingaggio e superando la concorrenza con un’offerta molto importante alla stessa Juventus.

Una concorrenza che comunque resta vigile e pronta ad approfittare di qualunque tentennamento da parte del Manchester, visto e considerato che il 19enne è finito nel mirino di squadre del calibro di PSG, Arsenal e Liverpool, club in grado di competere economicamente con quello guidato da Amorim.

La sensazione, stando a quanto riportato dallo stesso Plattenberg, è però che al momento Yildiz non stia ascoltando le sirene in arrivo dall’estero e che abbia ancora intenzione di continuare a giocare con la Juve anche nella stagione 2025/26. E se è vero che nel calcio, e ancor più nel mercato, le cose possono cambiare da un momento all’altro, è altrettanto vero che di reali motivazioni per voler lasciare Torino al momento Yildiz, talento giovane e ancora acerbo per molti aspetti, non sembra averne.