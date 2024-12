Allegri torna subito: ha già detto sì

Nuova avventura per Max Allegri, arriva la notizia che tutti aspettavano: il tecnico ha già dato la sua disponibilità

Il conto alla rovescia sta per terminare. Manca sempre meno al ritorno in panchina di Max Allegri. Non c’è ancora la conferma definitiva, ma tutto fa supporre che l’ex allenatore della Juventus sia pronto a rimettersi in gioco fin da subito, accettando una nuova sfida ambiziosa in uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Chi pensava che la carriera di Allegri, dopo le difficoltà delle ultime stagioni alla Juve e il rocambolesco addio della scorsa estate, fosse già sul viale del tramonto, si sbagliava di grosso. Il tecnico livornese ha infatti ancora molti estimatori in giro per l’Europa, non solo in Italia, e non a caso negli ultimi tempi è stato accostato a diverse squadre in cerca di una nuova guida.

Il suo nome, ad esempio, sembrava essere quello giusto per rimettere in piedi la disastrata Roma di questo inizio stagione. Per un periodo qualcuno lo ha anche considerato il candidato numero uno alla panchina del Milan in caso di esonero, poi scongiurato, di Fonseca.

La sensazione è che però per il momento l’Italia non sia nei progetti di Allegri. Il tecnico sembra intenzionato a volersi mettere alla prova altrove, magari nel campionato più bello del mondo. E anche per questo motivo avrebbe già dato il via libera a un club molto importante.

Allegri può tornare subito ad allenare: ci pensa un importante club di Premier

Una delle più grandi delusioni, fin qui, del campionato inglese è senza ombra di dubbio il West Ham. L’avvio di stagione è stato tremendo per la squadra londinese. Sotto la guida di Julen Lopetegui, lo stesso allenatore che il Milan aveva scelto per il dopo-Pioli, prima della rivolta dei tifosi, gli Hammers hanno faticato a mettere insieme risultati soddisfacenti, e a quanto pare i vertici del club sarebbero ormai decisi a dare il benservito al tecnico spagnolo.

La sconfitta per 3-1 subita dal neopromosso Leicester sarebbe stata, in tal senso, fatale per Lopetegui. Stando a quanto raccolto da TBR Football, l’esonero a questo punto è diventato inevitabile, e la dirigenza è già partita alla ricerca di un sostituto di grande spessore in giro per il mondo.

Una ricerca che potrebbe però essere più breve del previsto. A quanto riportato dal portale inglese, ci sarebbe infatti già stato un contatto tra David Sullivan, comproprietario del club, e Max Allegri. Un contatto che avrebbe portato alla disponibilità da parte dell’ex tecnico della Juventus a prendere in considerazione la panchina degli Hammers.

Impegnato sul miglioramento del suo inglese, negli ultimi tempi Allegri è stato visto a Londra più volte, per prendere lezioni di lingua, e non avrebbe quindi alcun tipo di problema ad accettare la proposta di un club importante come il West Ham. Al momento la situazione resta dunque da monitorare.

Tutto potrebbe dipendere dalle prossime partite. Se Lopetegui dovesse riuscire a rimettere in sesto una barca che sta naufragando, potrebbe mantenere il proprio posto in panchina. Altrimenti per Max potrebbero davvero aprirsi le porte della Premier, per la prima volta nella sua carriera.