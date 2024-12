Clausola da 100 milioni a gennaio: la Juve si gioca la carta Mendes

Giuntoli prova il super colpo per gennaio: c’è una clausola da 100 milioni ma Mendes può aiutare la Juventus

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e le manovre si intensificano in casa Juventus per arrivare a quei rinforzi necessari per trasformare la squadra di Thiago Motta in una formazione vincente sia in Italia che in Europa. In particolare Cristiano Giuntoli sta continuando a lavorare per portare a casa un difensore di livello internazionale. Il profilo ideale è stato individuato, il problema sta nel costo: spunta una clausola da 100 milioni per gennaio.

Per certi versi la soluzione più semplice nel mercato di riparazione potrebbe essere, per la Juventus, proprio quel Milan Skriniar a lungo accostato ai bianconeri nelle ultime settimane. Il difensore del PSG è infatti ai margini del progetto dei capitolini, e avrebbe già dato il via libera per un ritorno in Italia, con l’unico ostacolo rappresentato dall’oneroso ingaggio attualmente percepito.

La sensazione è che però Giuntoli voglia dare priorità a un difensore maggiormente adatto al progetto di Thiago Motta, utile per il presente ma anche per il futuro, sicuramente in grado di far fare un salto di qualità alla squadra ma anche di trasformarsi potenzialmente in un affare economico nei prossimi anni.

E se da questo punto di vista uno dei nomi più caldi resta quello di Hancko del Feyenoord, il nome più caldo delle ultime ore porta a un promettente centrale portoghese, ritenuto dai tifosi del Benfica l’erede di Otamendi, non proprio un calciatore qualunque per i tifosi delle Aquile.

Giuntoli bussa alle porte del Benfica: c’è una clausola da 100 milioni, ma Mendes può dare una mano

Classe 2003, Antonio Silva è già da qualche stagione considerato il perno della difesa del Benfica nel presente e nel futuro. Giocatore giovane ma di grande talento, già protagonista anche in Europa, nella massima competizione, in Portogallo è ritenuto uno dei migliori difensori del campionato, e anche per questo è blindato da una valutazione altissima da parte dei vertici del club lusitano.

Si parla addirittura di una clausola rescissoria da ben 100 milioni di euro, un ostacolo quasi insuperabile non solo per la Juventus, ma per ogni altro grande club europeo interessato al 21enne portoghese. A dare una mano al club bianconero potrebbe però essere un Jorge Mendes, pronto a mediare per rendere l’affare tra Benfica e Juventus possibile.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sport, il super agente starebbe spingendo con il club di Lisbona per cercare di arrivare a una soluzione. In particolare, starebbe cercando di convincere il club bianconero ad avanzare un’offerta importante già a gennaio, da 25 milioni in caso di cessione e da almeno 30 in caso di prestito con diritto di riscatto. Il tutto in cambio di uno sconto sul riscatto di Conceiçao.

In questo modo la trattativa potrebbe concretizzarsi con un super affare da circa 50-60 milioni di euro complessivi in grado di accontentare il Benfica e allo stesso tempo la Juventus, che si troverebbe in casa due colpi importanti soprattutto in prospettiva.