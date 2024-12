Doppio addio al Milan, c’è l’annuncio: se ne vanno due big

Se da una parte i pensieri sono al calciomercato di gennaio per cercare di individuare i correttivi da apportare alla rosa, in casa Milan si sta pensando anche ai movimenti della prossima estate.

Due big della rosa del Milan sembrano essere in procinto di salutare il club in vista della prossima stagione con il club pronto a rivedere le gerarchie interne.

La stagione del Milan in questa prima parte è stata collezionata da alti e bassi con i rossoneri che sono alla ricerca dell’assetto migliore per provare ad essere competitivi sia in Italia che in Europa. L’arrivo di Paulo Fonseca in panchina ha cambiato molto sia dal punto di vista tattico che dell’atteggiamento in campo. Motivazioni che potrebbero portare due calciatori a salutare il Milan al termine del campionato in corso come annunciato da un giornalista, grande esperto dei rossoneri.

Milan, doppio addio a fine campionato: rivoluzione in vista

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Theo Hernandez, aprendo ad un addio del francese al termine del campionato in corso. Stesso destino potrebbe essere quello riservato da Davide Calabria con il terzino destro che è in scadenza di contratto.

Durante il podcast della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin si è così espresso: “Matteo Gabbia capitano in vista della prossima stagione potrebbe essere una soluzione perché è probabile che al Milan non ci saranno il capitano ed il vice capitano di questo momento (Calabria e Theo Hernandez, ndr)”. Bianchin ha proseguito sul francese: “Fonseca gli concede meno discese in avanti per dare più equilibrio alla squadra. La sensazione è che non si senta a suo agio in questo Milan“.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez al momento sembrano essere ferme con il terzino della nazionale francese che vedrà terminare il suo accordo con il club alla fine della prossima stagione. Se non dovesse giungere il rinnovo entro giugno 2025 è probabile che il Milan decida di salutarlo durante la prossima estate.

Verso l’addio anche Davide Calabria. Il terzino destro è stato sorpassato da Emerson Royal nelle gerarchie e per il classe 1996 potrebbero aprirsi le porte di un addio a costo zero alla fine del campionato in corso. Sulle sue tracce ci sono diversi club, dalla Roma al Galatasaray, passando per Nizza e Marsiglia.