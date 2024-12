Ibrahimovic chiude il colpaccio: al Milan a gennaio per 25 milioni

Il club rossonero pronto ad un grande colpo per gennaio, lo ha scelto Ibrahimovic: 25 milioni e firma con il Milan

Alle spalle la sfida con l’Atalanta, il Milan di Paulo Fonseca è adesso proiettato alla prossima delicata gara di Champions League che mercoledì prossimo andrà in scena a San Siro. Genoa, Verona e Roma chiuderanno un dicembre di fuoco per il ‘Diavolo’ che il prossimo 3 gennaio dovrà poi affrontare la Juventus nella semifinale di Supercoppa italiana.

Un calendario fitto di impegni che metterà alla prova Paulo Fonseca il quale, dopo settimane di alti e bassi, è chiamato a far fare il definitivo salto di qualità ai suoi. Un Milan spesso e volentieri deludente, carente in diversi settori del campo soprattutto tra le seconde linee. Ed è per questo che, in vista della riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi ed in particolare Zlatan Ibrahimovic starebbero scegliendo le prossime pedine da portare a Milanello. Occhio alle corsie esterne in difesa, con Emerson Royal che in più occasioni ha dimostrato di non essere all’altezza della situazione e Theo Hernandez spesso e volentieri fuori fase.

Ma la reale sorpresa per l’anno nuovo potrebbe arrivare a centrocampo, un repato che invece soprattutto in Reijnders e Fofana ha visto due punti cardine, insostituibili fino a questo momento. Ma l’investimento che Ibrahimovic ed il Milan hanno in mente nelle prime settimane dell’anno nuovo farebbe sicuramente felici i tifosi del ‘Diavolo’: si parla di un talento assoluto.

Milan, fa tutto Ibrahimovic: super colpo dalla Liga

‘Todofichajes.com’ rivela come il Milan sia in primissima fila per uno dei calciatori più apprezzati nella Liga e che, guarda caso, è finito da tempo anche sul taccuino dell’Atletico Madrid. Simeone lo vorrebbe a tutti i costi: stiamo parlando di Johnny Cardoso, gioiello del Real Betis.

La proprietà a stelle e strisce sarebbe felice di mettere le mani sul 23enne americano, che ha anche già passaporto italiano. I ‘Colchoneros’ sembrerebbero potersi trovare indietro rispetto ai rossoneri visto che la richiesta del Betis di 25 milioni verrebbe ritenuta eccessiva in questo momento dalla società di Cerezo. Ecco perché il Milan può ritrovarsi ad avere clamorosamente campo libero per il classe 2001, cresciuto nelle giovanili dell’Internacional e arrivato in Spagna nel gennaio 2024 per appena 6 milioni di euro. Il portale spagnolo ha rivelato la strategia della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Il Milan avrebbe infatti intenzione di avvicinarsi parecchio ai 25 milioni di euro che il Real Betis ha intenzione di chiedere, a stagione in corso, per liberare Cardoso. E se ciò dovesse accadere, il club di Cardinale si ritroverebbe tra le mani un gioiello che ha ancora ampi margini di crescita e che in breve diventerebbe grazie alle sue qualità una pedina fondamentale nel centrocampo rossonero. Cardoso, fino ad ora, ha collezionato 15 presenze tra campionato e coppe con 1 assist all’attivo.