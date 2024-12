Per l’Inter non c’è niente da fare: salta l’affare

Situazione attaccanti in casa nerazzurra, la società non può fare altro: salta la cessione invernale, se riparlerà la prossima estate

È tempo di campionato, di riprendere la corsa che porta al primo posto in questo momento occupato in solitaria dal Napoli. L’Inter non vuole smettere di inseguire gli azzurri dell’ex Conte e costruisce giorno dopo giorno i presupposti per una lotta fino all’ultimo secondo.

Questi sono gli obiettivi a lungo termine di Inzaghi e del suo staff: permettere a tutti calciatori in rosa di avere i loro spazi, poi a gennaio si vedrà cosa fare. Da qui le attenzioni di dirigenti e osservatori rivolte al calciomercato invernale: sarà una grande occasione non solo per pianificare qualche colpo in entrata, ma anche per capire meglio il destino di alcuni interpreti finora utilizzati poco nelle rotazioni di Inzaghi.

Tra questi spicca Marko Arnautovic, il cui contributo come vice Lautaro e Thuram non sta dando segnali incoraggianti all’allenatore piacentino. Sempre più difficile una cessione a gennaio, più probabile una separazione in estate.

Inter-Arnautovic, difficile addio a gennaio: salta tutto, se ne riparla in estate

Marko Arnautovic era stato preso a peso d’oro nell’estate 2023 dal Bologna al preciso scopo di far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In parte il centravanti austriaco ha rispettato le aspettative della società, giocando sicuramente poco ma dando un contributo ogni volta che veniva chiamato in causa. Tanto in Serie A quanto in Europa, dove ha timbrato il cartellino anche quest’anno contro la Stella Rossa.

Per il resto non ha contributo quasi in niente, anche a causa dello scorso minutaggio riservatogli da Inzaghi: solo sei presenze tra Serie A e Champions League. In generale, ha comunque offerto prove importanti, ma non tali da convincere la guida tecnica, che spesso gli preferisce Taremi nonostante la sua maggiore esperienza e conoscenza del calcio italiano.

Per queste motivazioni appare molto difficile immaginare una cessione dell’austriaco durante il prossimo mercato di gennaio: mancano insomma le pretendenti. Mentre appare più probabile un addio a parametro zero il prossimo giugno 2025, momento in cui il sodalizio tra calciatore e società terminerà senza troppi rimpianti.

Obiettivo dell’Inter, in teoria, sarebbe quello di incassare una cifra cospicua cedendo contemporaneamente sia lui che Joaquin Correa per acquistare un nuovo attaccante che possa sostituire al meglio la coppia titolare.