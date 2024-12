Pioggia di gol in Spagna: la Juve lo riporta in Italia

La Juventus prepara un grande colpo, l’ex è pronto a fare ritorno in Serie A: è lui il bomber scelto per accontentare Thiago Motta

6 punti di distacco dal Napoli capolista e per la Juventus il sogno Scudetto, seppur lontano, rimane possibile. Il club bianconero sta però concentrando le proprie attenzioni altrove, verso un calciomercato che già nel mese di gennaio dovrà necessariamente portare novità rilevanti alla rosa di Thiago Motta.

La difesa resta una priorità. Gleison Bremer è ormai da diverse settimane ko e la sua assenza al centro della difesa si è già fatta sentire tanto. Così come quella di Cabal, chiamato a dare un’alternativa di spessore a Thiago Motta e finito in breve tempo pure lui in infermeria, costretto ad un lunghissimo stop. Ecco perché Cristiano Giuntoli non intende fermarsi e sta già valutando alcuni nomi per la retroguardia bianconera.

D’altro canto un altro tema caldissimo riguarda l’attacco. Un reparto che, al netto di Vlahovic, ha visto continui cambi ed esperimenti da parte dell’ex allenatore del Bologna. La realtà dei fatti, però, parla di una concreta mancanza di alternative al centravanti di Belgrado che spesso affaticato ha deluso le aspettative. E così si pensa ad un ritorno pazzesco per far felice Motta: è lui il bomber in cima alle preferenze della dirigenza.

Juve, ecco il vice Vlahovic: bomber da urlo

Un’idea persistente, che si sta facendo facilmente strada tra i pensieri della dirigenza bianconera. La Juventus, sempre a caccia di un grande attaccante che possa supportare Dusan Vlahovic in questa lunga e complicata stagione, potrebbe pensare ad Ante Budimir.

Il centravanti dell’Osasuna, con un passato in Italia con le maglie di Sampdoria e Crotone, sembra stia vivendo una seconda giovinezza nella sua avventura in Spagna. 10 reti complessive con 1 assist in 16 presenze, già 9 nella Liga dove è terzo alle spalle di Lewandowski e Raphinha. A questo punto, però, nel mese di gennaio quello dell’esperto attaccante croato potrebbe rappresentare il profilo giusto per il reparto avanzato di Thiago Motta. Con Vlahovic chiamato a fare gli straordinari e spesso e volentieri fermo per i soliti acciacchi, il posto di prima alternativa potrebbe venire occupato proprio da Budimir che andrebbe a superare Milik, ormai fuori dai piani del club di Torino.

Il classe ’91 è sotto contratto fino al 2027 con l’Osasuna ma se dovesse arrivare la chiamata ufficiale da Torino, difficilmente direbbe no alla possibilità di vestire la maglia della Juventus. Per caratteristiche tecniche, costi e rendimento, l’ex Crotone rischia di tramutarsi in qualcosa di molto più di un’idea per il mese di gennaio. Staremo a vedere, ma intanto le manovre in casa bianconera vanno avanti ed un nuovo centravanti dovrà arrivare il prima possibile.