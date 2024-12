Allegri nuovo allenatore: il primo acquisto è un giocatore della Juventus

Si avvicina sempre più il ritorno di Massimiliano Allegri su una panchina con il tecnico che è pronto a pescare in casa Juventus per quello che riguarda il mercato.

La presenza di Massimiliano Allegri a Londra per la partita tra Tottenham e Roma ha scatenato diverse voci di mercato con il tecnico livornese che starebbe studiando l’inglese pronto ad un’avventura all’estero.

Sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino l’ex allenatore di Juventus e Milan e non è escluso che possa accettare una chiamata a campionato in corso per tornare subito in pista e poi programmare al meglio la prossima stagione. Al momento la squadra maggiormente interessata a Massimiliano Allegri per la propria panchina è il West Ham con il club londinese che non è soddisfatto di quanto fatto finora da Lopetegui. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l’arrivo del tecnico italiano non è da escludere che possa verificarsi un colpo di mercato dalla Juventus.

Allegri guarda in casa Juventus: un giocatore nel mirino

Uno dei calciatori che potrebbe seguire Massimiliano Allegri nella sua prossima avventura è Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 ha perso posizioni nelle gerarchie di Thiago Motta e potrebbe salutare la Juventus già a gennaio. Un’eventuale chiamata del suo ex allenatore poi, potrebbe convincerlo a salutare i bianconeri.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale per quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri ma il rapporto tra il tecnico livornese ed il giovane centrocampista è ottimo con i due che potrebbero presto ritrovarsi non appena ci sarà una panchina per l’ex Cagliari. Su Fagioli, però, c’è anche l’interesse da parte del Marsiglia che, dopo aver preso Rabiot, potrebbe puntare presto su un altro bianconero.

Oltre Fagioli c’è un altro calciatore della Juventus che seguirebbe molto volentieri Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura. Si tratta di Danilo, brasiliano dei bianconeri che in questa prima parte di stagione sta facendo una tremenda fatica per guadagnarsi il posto da titolare agli ordini di Thiago Motta. Il capitano bianconero sta scendendo in campo con regolarità negli ultimi impegni solamente grazie ai molti infortuni che hanno colpito la retroguardia della Juventus ma è pronto a cambiare aria.

Cristiano Giuntoli, di recente, ha affermato di non voler cedere nessuno presente in rosa al momento ma in caso dovessero giungere espresse richieste di cambiare aria difficilmente il direttore sportivo potrà opporsi. Se le cose non dovessero cambiare per Fagioli e Danilo potrebbe profilarsi un cambio di maglia.