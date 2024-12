Dopo Thiago Motta, altro scippo Juve al Bologna: è quello giusto

La Juventus attinge nuovamente dal Bologna: l’intenzione dei bianconeri è di puntare su un altro gioiello che sta crescendo in rossoblu.

Già da tempo, prima della fine della scorsa stagione e dell’esonero ufficiale di Massimiliano Allegri, la Juventus aveva deciso di ripartire per l’annata 2024-2025 con una nuova guida tecnica. Il preferito del club bianconero, viste le ottime qualità gestionali ed idee dimostrate in panchina, è sempre stato Thiago Motta.

La società juventina ha deciso di affidarsi all’ex centrocampista italo-brasiliano, uno degli allenatori più giovani ed intraprendenti della Serie A, capace di portare il Bologna a qualificarsi in Champions League al termine di una stagione a dir poco pazzesca. Una scalata fatta di qualità, tecnica, bel gioco e strapotere atletico, tutte armi e caratteristiche che prevedono gli schemi di Motta stesso.

La Juve dunque ha in qualche modo scippato al Bologna il proprio allenatore e mentore. Va detto che ai felsinei non è andato poi troppo male, visto che il sostituto scelto, Vincenzo Italiano, si sta destreggiando bene in panchina dopo un avvio meno brillante del previsto. Ma i ‘furti’ di mercato bianconeri dalle parti dello stadio Dall’Ara non sono ancora finiti, anzi, potrebbe giungere un nuovo assalto nella finestra invernale.

Juventus, dal Bologna arriva il vice-Vlahovic: “Ha la faccia giusta”

La Juventus, come è noto, sta cercando per gennaio un nuovo attaccante. Le prestazioni di Dusan Vlahovic spesso non convincono e al momento non esiste una vera e propria alternativa offensiva al numero 9 serbo. Per questo Thiago Motta ha chiesto alla dirigenza di trovare un centravanti possibilmente giovane e di qualità, che possa reggere il peso del reparto anche da solo.

Il suggerimento più intrigante arriva da Fabrizio Salvio, giornalista di Sportweek, che di recente ha parlato di Santiago Castro come colpo ideale per la Juve. Lo stesso cronista ha da poco intervistato l’attaccante del Bologna per la medesima rivista, così da consigliarlo al club bianconero come vice-Vlahovic per gennaio.

“L’ho conosciuto personalmente, mi sembra uno con la personalità giusta per giocare subito nella Juve – ha detto Salvio senza mezzi termini – Ha quella faccia giusta, di chi sa quello che vuole. Come calciatore credo non sia pronto per grandissimi palcoscenici, ha iniziato a fare sul serio da poco. Ma come giocatore è uno che piace a Motta, si spende tanto in campo, gioca per la squadra e tira da tutte le posizioni”.

Castro, classe 2004, è un attaccante giovane e non altissimo, ma dalla fisicità prorompente. Thiago Motta lo ha allenato lo scorso anno a Bologna scegliendolo come alternativa a Zirkzee. Chissà se la Juve deciderà di accontentare il suo tecnico puntando proprio sulle qualità in prospettiva dell’argentino.