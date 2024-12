Kvaratskhelia per Salah: piano anti Juve

Niente Kvaratskhelia per la Juventus, spunta un piano clamoroso: il georgiano può sostituire Salah

Sono due destini che si uniscono, ma solo per un istante, quelli di Khvicha Kvaratskhelia e di Mohammed Salah. Il loro futuro potrebbe infatti incrociarsi, ma senza farli mai venire in contatto. A unirli potrebbe infatti essere il Liverpool, club probabilmente nel futuro del georgiano e nel passato di Momo. Con buona pace della Juventus che resta alla finestra per il numero 77 del Napoli, ma che potrebbe rimanere beffata da un vero e proprio piano anti-Juve.

Ci sono poche certezze, in questo momento, su quello che sarà il destino di Kvaratskhelia tra qualche mese. Forse solo una: dovesse lasciare Napoli, non lo farebbe per vestire la maglia bianconera. Non tanto per questioni di cuore, o non solo, ma anche perché il club azzurro non ha alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente. A maggior ragione se quella concorrente è gestita dall’ex ds napoletano Giuntoli.

Questo non vuol dire, però, che il georgiano sia destinato a rimanere a Napoli fino alla scadenza del contratto. Anzi, tutto fa pensare che, senza un rinnovo attualmente difficile, nell’estate 2025 sarà inevitabile per gli azzurri privarsene. E sono tanti i top club europei pronti ad approfittarne, compreso lo stesso club di cui Salah.

Salah e Kvaratskhelia, destino incrociato: cosa sta succedendo

La situazione dell’egiziano è per certi versi simile a quella del georgiano. Dopo tanti anni passati sulle sponde del Mersey, Salah potrebbe decidere di tuffarsi in una nuova avventura dalla prossima estate. Il suo contratto è infatti in scadenza a giugno e, per quanto siano filtrate indiscrezioni su un possibile rinnovo, al momento si tratta di un’eventualità non semplice.

Stando così le cose, è probabile che il 32enne, un fuoriclasse assoluto nel suo ruolo, possa decidere di regalarsi un ultimo scampolo di carriera in un campionato di minor livello ma ancora più ricco. Le voci su un suo passaggio nella Saudi Pro League continuano infatti a essere molte, ed è per questo che la dirigenza dei Reds da tempo starebbe lavorando sotto traccia per trovare un sostituto all’altezza.

Di nomi pronti per mantenere alto il livello della squadra di Slot non ne mancano, da Nico Williams a Xavi Simons. Stando alle indiscrezioni raccolte da Givemesport.com, al momento il profilo che maggiormente intriga il management della squadra inglese è però proprio quello di Khvicha Kvaratskhelia.

Nonostante un contratto lungo ancora fino al 2027, senza rinnovo Kvara è infatti destinato a partire in estate, e la sensazione è che il Liverpool abbia le potenzialità per riuscire a offrire al calciatore un contratto molto remunerativo, e al contempo per poter andare incontro alle richieste di De Laurentiis. Che partirà probabilmente da 120 milioni, ma sarà quasi certamente disposto ad accettare anche un’offerta vicino ai 100 milioni, magari sugli 85-90, per non rischiare un nuovo caso Osimhen.