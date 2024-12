Pronto a lasciare la Juve: annuncio e cessione lampo

Cessione lampo in casa Juventus: il giocatore pronto a lasciare il club bianconero nella prossima sessione di mercato, c’è l’annuncio

La sessione invernale di mercato vedrà la Juventus essere molto attiva tanto in entrata quanto in uscita ed i tifosi si aspettano dei rinforzi importanti soprattutto in difesa dove i bianconeri stanno particolarmente soffrendo.

Per la Vecchia Signora non è un bel momento a livello di infortuni e nelle ultime due partite la lista dei convocati di Thiago Motta è stata ridotta all’osso. Il tecnico bianconero ha potuto puntare solo su 14 giocatori di movimento e la pochezza della rosa la si è toccata con mano contro il Lecce che ha fermato la Juventus sull’1-1, condannandola ad un pareggio che ha frenato i sogni scudetto.

Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro in vista di gennaio dove cercherà di portare a Torino uno o due difensori, mentre sugli altri reparti il ds bianconero non si è mai sbilanciato, ma è pronto a cogliere ogni occasione di mercato intrigante. Nonostante la rosa al momento abbia molto indisponibili, non sono escluse cessioni ed uno dei nomi considerati in uscita un po’ a sorpresa è quello di Douglas Luiz.

Il brasiliano ha deluso molto le attese che c’erano su di lui, i tifosi sono scontenti e potrebbe lasciare clamorosamente Torino dopo appena sei mesi. Ad annunciare una possibile cessione dell’ex Aston VIlla è stato lo storico ex dg bianconero Luciano Moggi che ha voluto dare un consiglio ai bianconeri sul mercato.

Juventus, Douglas Luiz addio: arriva la sentenza di Moggi

Intervenuto all'”Adkronos”, Luciano Moggi è tornato a parlare di Juventus soffermandosi non solo sul momento che stanno vivendo i bianconeri, ma anche sul mercato. L’ex dg della Vecchia SIgnora è voluto andare in aiuto della sua ex squadra, sottolineando come vista la sua situazione finanziaria, la Juventus possa permettersi solo un grande colpo, a patto che non ceda un giocatore ad un prezzo importante.

Qualora i bianconeri decidessero di optare per una cessione, Moggi ha suggerito quella di Douglas Luiz: “Vista la situazione finanziaria credo che la Juve possa fare al massimo un acquisto, a meno che non si riesca a vendere qualcuno. Io cederei Douglas Luiz invece di Fagioli che ha dimostrato in passato di essere un ottimo giocatore” ha dichiarato l’ex dg bianconero sicuro, sentenziando il giocatore brasiliano, già bocciato da gran parte del tifo bianconero.

Sbagliato, invece, bocciare già il progetto targato Thiago Motta e Moggi ha difeso il tecnico bianconero, sottolineando come per creare una nuova squadra ed una nuova identità ci voglia del tempo e non bastano né cinque mesi né un anno. L’ex dg della Vecchia Signora ha fatto sapere come la Juventus non sia attrezzata per vincere lo scudetto e che Napoli, Inter ed Atalanta sono al momento superiori ai bianconeri che dovranno lottare per il quarto posto.

L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza e da Giuntoli è proprio quello di entrare tra le prime quattro e la Juventus farà di tutto per centrare quest’obiettivo, indipendentemente dai sogni e dalle richieste dei tifosi più esigenti che, invece, vogliono tornare subito alla vittoria.