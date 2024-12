Scambio pazzesco con Vlahovic: nuova stella per la Juve

Dusan Vlahovic via dlala Juventus: spunta la clamorosa ipotesi di scambio, ecco il nuovo top player per l’attacco bianconero

Archiviata la sfida contro il Bologna per la Juventus si avvicina un tour de force importantissimo. Manchester City, Venezia, Cagliari, Monza e Fiorentina per chiudere un dicembre assai impegnativo. Nel frattempo il calciomercato bianconero prende forma e vede un grande protagonista pronto a stupire i tifosi.

Proprio in ottica mercato resta, in bilico, il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026 e per il momento non sembrerebbe esservi l’ombra del rinnovo. Le prestazioni del nativo di Belgrado, poi, non sempre sono state esaltanti in questa stagione. E l’ipotesi di una separazione tra le parti è sempre rimasta viva, sullo sfondo, in attesa di novità concrete che potessero effettivamente portare Vlahovic a cambiare aria, a cercare fortuna altrove.

9 gol e 1 assist in 16 presenze per il classe 2000 che, in passato, è stato accostato a diverse grandi squadre. Qualche infortunio di troppo ed un rendimento non proprio esaltante agli ordini di Allegri hanno fatto scemare ogni possibilità di addio. Con Thiago Motta in panchina la situazione pare leggermente migliorata ma il 24enne continua a perplimere gran parte del popolo bianconero.

Da qui, le tantissime speculazioni che stanno portando una società in particolare a valutare l’assalto a Vlahovic, magari già ad inizio 2025. Durante la sessione invernale di calciomercato, che riaprirà ufficialmente a gennaio, il PSG potrebbe farsi avanti con una proposta decisamente interessante per il serbo.

PSG-Juve, scambio folle: offerta per Vlahovic

L’idea del club di Al-Khelaifi sarebbe quella di mettere sul piatto una pedina di grande livello che sotto la Tour Eiffel sembrerebbe aver già esaurito le sue possibilità di brillare. E così lo scambio potrebbe prendere clamorosamente corpo.

Pare infatti che, da Parigi, stia filtrando la possibilità che il PSG possa rinunciare a Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese è arrivato sotto la Tour Eiffel nel gennaio 2024 per 65 milioni di euro. Un esborso consistente, con il Benfica che a stagione in corso ha detto addio alla sua stella. Ma il rendimento del 23enne lusitano – sotto contratto con il PSG fino al 30 giugno 2028 – è stato tutt’altro che esaltante. In questa prima parte di stagione Ramos, che a Parigi guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione, ha giocato appena 4 partite complessive, con 190′ in campo e 2 assist vincenti.

Zero reti. Un bottino davvero deludente che potrebbe portare la dirigenza del club di Al-Khelaifi a puntare altri profili. Tra questi, in primo piano, vi è proprio quello di Vlahovic. Da qui l’incredibile suggestione che vedrebbe il serbo fare le valigie e potenzialmente avvicinarsi al passaggio in Ligue 1, con la Juve che potrebbe accogliere Ramos a Torino andando a risparmiare pesantemente anche lato ingaggio visto che Vlahovic guadagna 12 milioni netti all’anno. Un incastro difficile e non così probabile ma tutt’altro che impossibile: staremo a vedere come andrà a finire.