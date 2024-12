Affare pazzesco Milan-Barcellona: arriva già a gennaio

Milan e Barcellona potrebbero chiudere un affare già in vista di gennaio con le due società che sono in contatto per andare a mettere a segno l’operazione.

Mancano ormai tre settimane all’apertura della sessione di mercato invernale con il Milan che è pronto a chiudere un affare con il Barcellona.

La sconfitta contro l’Atalanta ha certificato un inizio di stagione davvero difficile per il Milan che non è mai riuscito a dare continuità ai propri risultati. Se da una parte appare ancora aperto il discorso per trovare un posto tra le prime otto in Champions League, dall’altro il Milan deve fare i conti con una lotta scudetto chiusa già da tempo per i rossoneri. L’obiettivo della formazione di Fonseca è quello di cercare di rientrare tra le prime quattro del campionato e per farlo sarà necessario qualche ritocco in fase di calciomercato.

Milan, spunta un nuovo nome per il mercato: affare col Barcellona

Il Milan guarda con attenzione alla situazione relativa a Eric Garcia. Il giovane difensore spagnolo potrebbe cambiare maglia in inverno con il Milan pronto a salutare Tomori a gennaio per poi reinvestire sull’acquisto del classe 2001. Il Barcellona appare pronto a dare l’ok all’addio del proprio centrale.

Il difensore spagnolo è tornato in estate dal prestito al Girona dove ha fatto molto bene riuscendo a trascinare la formazione alla conquista di un posto nella Champions League. In questo momento sta trovando poco spazio alla corte di Flick e potrebbe quindi cercare una nuova esperienza già a partire dal mercato di gennaio.

Il discorso di Eric Garcia potrebbe poi legarsi a quello relativo a Rafael Leao. L’attaccante portoghese piace e non poco alla formazione spagnola che durante la scorsa estate provò a dare l’assalto al numero 10 del Milan. Un tentativo che non è andato a buon fine considerato il fatto che il Milan non voleva privarsi della sua stella a pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato.

Il discorso potrebbe cambiare a fine stagione. Rafael Leao non ha intenzione di cambiare maglia a campionato in corso ma non è certo da escludere che possa salutare Milanello alla fine della stagione. Il classe 1999 sembra essere giunto al termine di un ciclo con il Milan che potrebbe dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno ai 100 milioni di euro. Una somma che potrebbe abbassarsi proprio con l’inserimento di Eric Garcia nella trattativa.