Che scippo a Gasperini: colpo Inter dall’Atalanta

Gian Piero Gasperini e l’Atalanta possono iniziare a tremare: l’Inter prepara un clamoroso scippo, sarà uno degli obiettivi per il 2025

34 punti in 15 giornate: il percorso portato avanti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini è semplicemente straordinario. Lo Scudetto, mai come in questa stagione, è una concreta possibilità per la ‘Dea’ che deve tuttavia stare attenta anche in sede di calciomercato. Perché i gioielli nerazzurri sono, come è inevitabile che sia, attenzionati da altre grandi società.

Tra queste vi è l’Inter che nel 2025 dovrà tornare con prepotenza sul mercato per limare una rosa già forte e competitiva, ma che in determinate posizioni nel campo presenta lacune che possono risultare un limite importante nella rincorsa a Scudetto e Champions League. Da un lato la questione attacco, strettamente legata a due cessioni. Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025, è vicino a salutare la ‘Beneamata’ a gennaio.

Dal Torino che ha perso Zapata e ricerca un nuovo attaccante di peso al suggestivo ritorno al Bologna, fino al Parma che dopo il ko di Charpentier ha bisogno di una punta dal sicuro rendimento. Discorso analogo per Joaquin Correa, che vedrà esaurire il suo accordo coi campioni d’Italia in carica a fine giugno: al momento, però, nulla di concreto si starebbe muovendo per la sua partenza nelle prime settimane dell’anno nuovo..

È tuttavia in difesa che Beppe Marotta starebbe valutando di portare avanti le manovre più importanti, atte a rinforzare sia al centro che sulle fasce la retroguardia dell’Inter. E così, inevitabilmente, gli occhi finiscono in casa Atalanta. L’indiscrezione arrivata poche ore fa parla chiaro: ora l’Inter è pronta a scippare la ‘Dea’.

Dall’Atalanta all’Inter, Gasperini trema: scippo da urlo

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea un nome in particolare che piace tantissimo all’Inter e che potrebbe l’anno prossimo approdare ad Appiano Gentile, lasciando definitivamente la squadra di Gasperini. Si parla di Matteo Ruggeri.

22 anni, terzino mancino di grande qualità sia nella fase difensiva che nella costruzione di occasioni da gol, Ruggeri sta dimostrando qualità fuori dal comune. Il classe 2002 di San Giovanni Bianco sta trovando grande spazio con l’Atalanta, arrivando già a collezionare 18 presenze con 2 assist vincenti agli ordini di Gasperini. E proprio il tecnico di Grugliasco rimarrebbe di stucco se la dirigenza dovesse cedere alle lusinghe dell’Inter che, in estate, potrebbe avanzare una grande offerta per Ruggeri.

Al di là di Dimarco l’Inter guarda lontano e pianifica l’arrivo di un calciatore giovane in quella zona del campo. La politica di Oaktree di voler puntare sulla linea verde va, quindi, avanti. Ed in tal senso Ruggeri potrebbe essere il primissimo colpo per la stagione 2025/26 della nuova Inter. Il prodotto del settore giovanile atalantino per Inzaghi: il piano di Marotta va pian piano delineandosi.