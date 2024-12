Inter e Juve contro il Barcellona: affare in rampa di lancio

L’Inter e la Juventus devono sfidare il Barcellona: il club catalano è pronto ad inserirsi e a mettere il bastone fra le ruote ad entrambe le formazioni italiane

Tra appena tre settimane comincerà il calciomercato invernale che mai come quest’anno sarà molto importante per alcune squadre che hanno urgente necessità di intervenire durante questa finestra di riparazione per aggiustare la propria rosa. La Juventus ad esempio, come ammesso già sia da Giuntoli che da Thiago Motta, deve trovare dei rinforzi in difesa e forse pure in attacco. Anche il Milan vuole migliorare trovando nuovi innesti sul mercato e infine nella lista c’è anche la Roma che deve tentare di salvare una stagione molto complicata.

Per la Juventus, come detto, il primo obiettivo sarà trovare un nuovo difensore centrale viste le pochissime opzioni di cui dispone Thiago Motta soprattutto dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal. Nonostante ciò, i bianconeri cercano un rinforzo anche in attacco perché non c’è nessuno disponibile alle spalle di Vlahovic. Il primo obiettivo della Juve è in comune con l’Inter di Simone Inzaghi ma adesso c’è il Barcellona che preme pronto ad ostacolare entrambi i club italiani.

Il Barcellona pronto ad ostacolare Inter e Juventus sul mercato: la mossa

Un altro grande club che cerca di rinforzarsi sul mercato di gennaio per la seconda metà di stagione è il Barcellona. La squadra catalana quest’anno sta tornando su alti livelli con belle prestazioni sia in Champions League che nel campionato spagnolo e il sogno dei tifosi blaugrana è quello di tornare a vincere un trofeo importante. Per farlo può essere utile qualche nuovo arrivo a gennaio e la dirigenza spagnola vuole inserirsi su un obiettivo sia dell’Inter che della Juve.

Si tratta di Jonathan David, attaccante canadese che è in scadenza di contratto a fine anno con il Lille. Per questo motivo tanti club si sono messi sulle sue tracce e la sessione di gennaio può essere l’ultima utile per il club francese per non perderlo a zero e guadagnare qualcosa.

Secondo quanto riportato in Spagna dal media Fichajes.net, il Barcellona vorrebbe portare David in blaugrana perché lo valuta il perfetto sostituto di Lewandowski che si avvia verso la fase finale della sua strepitosa carriera. Si parla anche già di un investimento di circa 80 milioni di euro tra ingaggio lordo al giocatore e commissioni per gli agenti in questo affare a parametro zero. Rimane anche l’opzione Bayern Monaco che rappresenta un’ulteriore avversaria per Inter e Juve.