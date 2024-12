La Juve non la smette più: nuovo affare con l’Aston Villa

La dirigenza bianconera pronta a trattare con l’Aston Villa, nuovo affare in vista: colpo clamoroso dopo Douglas Luiz

Pari e tanta delusione quella incassate dalla Juventus contro il Bologna. Una situazione di classifica che si complica, soprattutto in ottica Scudetto: ecco perché in casa bianconera si pensa ai tanti cambiamenti che in sede di calciomercato ribalteranno la rosa a disposizione di Thiago Motta.

A gennaio arriverà almeno un nuovo centrale, in grado di sopperire alla mancanza di Gleison Bremer che ha lasciato un vuoto apparentemente incolmabile nella retroguardia juventina. Per non parlare poi dello sfortunatissimo Cabal che quando stava iniziando a mostrare le sue doti è finito in infermeria. Tra le entrate è previsto anche un nuovo attaccante, capace di far rifiatare Vlahovic nella seconda parte della stagione.

Con le precarie condizioni fisiche di Milik, Thiago Motta al momento non ha praticamente scelta, dovendo puntare solo sul classe 2000. Ma è per quel che riguarda le uscite che la dirigenza potrebbe sorprendere i tifosi bianconeri. Perché un big, considerato titolarissimo fino a qualche mese fa, sarebbe ora in procinto di cambiare aria. E l’Aston Villa, con cui la Juve ha già trattato l’acquisto di Douglas Luiz, potrebbe essere la sua prossima casa.

Clamoroso addio Juve: se ne va all’Aston Villa

La società bianconera sembrerebbe stia per mettere sul mercato uno dei gioielli che, a conti fatti, parrebbe scontento dello scarso utilizzo e vorrebbe tentare una nuova avventura lontano da Torino. A riferire la notizia è il portale ‘Tbrfootball.com’.

Secondo quanto viene riferito, nonostante in passato venisse considerato un perno fondamentale per presente e futuro in casa bianconera, Nicolò Fagioli può lasciare la Juventus. Il centrocampista, dopo aver superato un momento difficile in seguito al caso scommesse, sta giocando meno del previsto agli ordini di Thiago Motta. Sì 16 presenze in campo ma, spesso e volentieri, dalla panchina: 1 assist all’attivo e appena 747′ in campo tra campionato e coppe.

In Premier League apprezzano tanto il classe 2001 che esattamente un anno fa ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Manchester City, Aston Villa, Tottenham e non solo. Pare infatti che pure Fulham, Crystal Palace e Nottingham Forest siano sulle tracce di Fagioli, interessate all’acquisto. Si parla anche di un presunto interesse – con annessa potenziale offerta da 35 milioni di euro – di Marsiglia e Lipsia.

I buoni rapporti con l’Aston Villa dopo l’affare Douglas Luiz potrebbero portare ad una nuova trattativa: la realtà dei fatti è che Fagioli, ora come ora, non sembrerebbe più intoccabile. Un prestito a gennaio, con obbligo di riscatto a giugno, rischia di essere la soluzione ideale: a questo punto Fagioli ha virtualmente già le valigie in mano, la Premier con diverse opzioni sul tavolo già lo aspetta.