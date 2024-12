Osimhen ha detto sì alla Juventus: due giocatori in cambio al Napoli

Victor Osimhen può diventare il nuovo attaccante della Juventus: l’operazione va in porto con due giocatori in cambio al Napoli.

Victor Osimhen sta facendo molto bene al Galatasaray: sono 9 finora i gol messi a segno dall’attaccante nigeriano con la maglia dello storico club di Istanbul. Osimhen ha più volte ribadito di trovarsi molto bene al Galatasaray, dove è arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Napoli fino al termine della stagione.

Tuttavia l’attaccante di Lagos – che compirà 26 anni il prossimo 29 dicembre – è ancora uno dei bomber più richiesti sul mercato. Il Napoli lo sa bene e punta a ottenere il massimo incasso possibile dalla cessione di Osimhen per poi reinvestire quella somma per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Il problema è che la principale pretendente di Osimhen sembra essere la grande rivale Juventus. I tifosi napoletani hanno cominciato a temere di rivivere lo stesso incubo dell’estate 2016, quando l’idolo Gonzalo Higuain si trasferì in bianconero ‘tradendo’ i partenopei. La clausola da 75 milioni di euro è valida solo per i club stranieri ma Giuntoli – oggi ds della Juve ma in passato del Napoli – si è già messo al lavoro per cercare di capire come arrivare a Osimhen spendendo meno di quella cifra.

Accordo Juve-Osimhen: si fa con il maxi scambio

Per arrivare al bomber nigeriano bisogna liberare un posto e al tempo stesso alleggerire il monte ingaggi, dato che lo stipendio di Osimhen al Napoli è di 10 milioni di euro a stagione. Il maggior indiziato a partire è Dusan Vlahovic, che continua a fare grossa fatica con il gioco di Thiago Motta e non sembra più avere un grande rapporto con il mondo Juve.

Ecco perché Giuntoli sta seriamente pensando di proporre al Napoli un maxi scambio tra i due giocatori. Probabilmente oggi la valutazione del bomber serbo è inferiore ed è per questo che la dirigenza bianconera potrebbe anche aggiungere un’ulteriore pedina per far quadrare i conti.

Conte ha da tempo chiesto un difensore di esperienza a Manna e De Laurentiis: il tecnico salentino sarebbe ben felice di poter avere a disposizione uno come Danilo, in scadenza con la Juve e dato per possibile partente già a gennaio. Tuttavia occhio anche a Fagioli: Conte stravede per il giovane centrocampista, pertanto non è da escludere un suo interessamento nella maxi trattativa che dovrebbe portare Osimhen a Torino.