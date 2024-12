Il sostituto di Dimarco arriva dalla Serie A: resta nerazzurro

L’Inter studia le mosse di mercato per il futuro e si parla di un sostituto di Dimarco, che gioca in Serie A. Un passaggio tutto in nerazzurro

L’esterno dell’Inter è a paletti il migliore del campionato per numeri e prestazioni. Nell’ultimo periodo sta collezionando anche gol di pregevolissima fattura. Marotta e Ausilio studiano le mosse per un altro esterno sinistro.

Federico Dimarco sempre decisivo. Con la maglia dell’Inter e della Nazionale di Spalletti sta riscrivendo il manuale dell’esterno perfetto. Due gol e due assist in 14 presenze in campionato, a segno anche con il Parma con una giocata splendida e sempre nel vivo del gioco. Con quel sinistro è praticamente un regista aggiunto, capace di tirar fuori solo giocate di qualità. Un campione a tutto tondo, capace di scalare tutte le graduatorie come rendimento e di arrivare in cima alla lista dei terzini europei.

Per Simone Inzaghi è un intoccabile ma ovviamente su di lui si stanno concentrando gli sguardi di mezza Premier League e non solo. Non è da escludere che la prossima estate ci possa essere un assalto a Federico Dimarco, magari con una proposta davvero indecente e difficile da rifiutare. Per questo l’Inter non vuole rimanere scottata e si sta guardando intorno, cercando di capire come muoversi al meglio.

L’Inter studia le mosse per arrivare a Ruggeri: può essere il sostituto di Dimarco a sinistra

Un nome che piace a Marotta, e non solo, è quello di Matteo Ruggeri, esterno sinistro della sorprendente Atalanta di Gasperini. Il prodotto del vivaio bergamasco sta crescendo a vista d’occhio e dopo aver vinto l’Europa League da protagonista lo scorso anno, adesso è uno dei punti di forza della capolista.

Come riportato dalla stampa spagnolo, Ruggeri è finito nel mirino dell‘Inter, che non disdegnerebbe un acquisto di questa portata a gennaio. Ovviamente per convincere i Percassi serve una proposta degna di nota, ma con gli introiti di una cessione importante Ausilio potrebbe avere il cash necessario (almeno 30 milioni).

Ruggeri è un classe 2002 e può ancora crescere molto sia in fase difensiva che offensiva. Per anticipare la concorrenza i nerazzurri di Milano potrebbero muoversi proprio in questi mesi, cercando di finalizzare il tutto per l’estate. Inzaghi avrebbe un altro treno a propria disposizione. Vedremo se alla fine Ruggeri passerà da un nerazzurro all’altro.