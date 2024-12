Inter già avvisata: vogliono Dimarco

Tremano i tifosi dell’Inter, assalto di una big europea per Dimarco: in arrivo un’offerta impossibile da rifiutare

Allarme in casa Inter. Non solo Thuram, Barella o Calhanoglu: a finire nel mirino delle big europee negli ultimi giorni è stato anche un altro pilastro della squadra campione d’Italia, Federico Dimarco. L’esterno mancino, da almeno un paio d’anni uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale, ormai non è più una sorpresa, e potrebbe a breve essere tentato da una di quelle offerte davvero difficili da rifiutare.

Al solo pensiero i tifosi nerazzurri tremano, ed è naturale che sia così. Nello scacchiere di Simone Inzaghi, Dimarco è infatti diventato centrale, importantissimo, quasi fondamentale. Le sue giocate sulla sinistra sono spesso imprevedibili, il suo mancino fatato riesce spesso a creare i presupposti per un’azione pericolosa. Non di rado è riuscito anche a incidere in zona gol, il che non è per nulla scontato.

Se lo scorso anno ha chiuso la stagione con 6 gol in tutte le competizioni e 6 assist, quest’anno sembra sulla strada per poter fare anche meglio: al momento è solo a 2 gol, ma ha già messo insieme 4 assist, e considerando quanto sia ancora lunga l’annata per l’Inter, i suoi numeri sono destinati ad aumentare.

Ed è anche per questo che l’interesse delle big europee su di lui non calerà da un momento all’altro, e sarà l’Inter a dover decidere se prendere in considerazione una sua cessione o reputarlo incedibile anche davanti a offerte davvero irrifiutabili.

Pericolo Premier per Dimarco: i tifosi tremano, in arrivo una super offerta

Che Dimarco piaccia, e non poco, in un campionato super competitivo come la Premier League non può sorprendere. Le sue prestazioni sono state apprezzate negli ultimi tempi dai migliori allenatori al mondo, da Guardiola come da quell’Arne Slot che tanto bene sta facendo al Liverpool.

Mentre Citizen e Reds sono però più interessati ad altri profili della rosa nerazzurra, ormai invidiata anche dalle migliori squadre al mondo, è un’altra la big inglese che a quanto pare farebbe di tutto pur di portare Dimarco in Premier già nella prossima estate.

Ad accendere i riflettori sul Nazionale azzurro è in particolare il Manchester United. Amorim vede in Dimarco il profilo ideale per rendere più incisiva la corsia di sinistra nel suo 3-4-2-1 ancora troppo altalenanti alla guida dei Red Devils. Perché le ambizioni nella piazza non sono mai calate, e pur di tornare ai livelli del passato, lo United si è più volte dimostrato pronto a tutto, anche ad accontentare le richieste più elevate.

Resta da capire se l’Inter accetterà o meno di sedersi al tavolo della trattativa per un giocatore fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Un profilo valutato, guardando al pragmatismo, non meno di 50-60 milioni, ma che per Inzaghi sarebbe assolutamente incedibile, a qualsiasi cifra. Ed è su questa caparbietà del tecnico che i tifosi nerazzurri possono riporre le loro speranze di non perdere un giocatore diventato ormai da tempo un vero idolo.