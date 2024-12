Lascia la Juve per la Premier: ormai c’è poco da fare

Il giocatore pronto a dire addio alla Juventus nella prossima sessione di mercato: andrà in Premier League, i bianconeri devono arrendersi

La Juventus è chiamata ad intervenire in maniera importante nella prossima sessione di mercato per rinforzare la rosa e dare a Thiago Motta una squadra capace di poter lottare su più fronti.

L’incredibile emorragia di infortuni che ha colpito i bianconeri nell’ultimo periodo ha condizionato pesantemente le scelte del tecnico italo-brasiliano ed i risultati sono stati negativi. La Juventus si è infatti allontanata dalla vetta, mentre davanti le altre corrono e sa di non poter commettere altri errori se vuole non solo restare nella corsa scudetto, ma anche di puntare alle prime quattro posizioni, valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato della dirigenza.

Giuntoli si è messo subito al lavoro per rafforzare la rosa e sicuramente arriverà un difensore visti i pochi uomini a disposizione in quel reparto. Tuttavia, non è detto che non ci saranno cessioni in casa Juventus, considerato che c’è anche bisogno di monetizzare per poter poi fare mercato. Uno dei nomi in uscita più chiacchierati nelle ultime settimane è quello di Douglas Luiz, al momento uno dei flop del mercato estivo visto quanto ha reso fin qui.

Il brasiliano potrebbe dire addio ai bianconeri dopo solo sei mesi a Torino e fare ritorno in Premier League dove, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, è particolarmente apprezzato.

Juventus, bye bye Douglas Luiz: il brasiliano torna in Premier League

L’avventura di Douglas Luiz con la maglia della Juventus è stata fin qui disastrosa. Il brasiliano non solo non ha mai convinto Thiago Motta e tifosi, ma si è rivelato anche protagonista in negativo di alcune gare dei bianconeri, soprattutto quella in casa contro il Cagliari dove commisse un’ingenuità concedendo il calcio di rigore che permise ai rossoblu di portare via 1 punto da Torino.

Il brasiliano si è poi infortunato ed è tornato in gruppo solo questa settimana, motivato nel cercare il riscatto agli occhi dei tifosi e intenzionato a restare a Torino. Tuttavia, la Juventus pare aver piani diversi per lui e secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, Douglas Luiz sarebbe molto vicino al ritorno in Premier League, dove piace a Fulham e West Ham.

Entrambe le squadre stanno osservando l’evolversi della situazione e qualora la Juventus dovesse ufficialmente aprire alla cessione sarebbero pronte a battagliare per riportare in Inghilterra l’ex Aston Villa. Come detto, da parte sua Douglas Luiz vuole restare a Torino, deciso a far cambiare idea a tutti, ma a fronte di un’offerta importante, i bianconeri potrebbero anche optare per la cessione ed investire poi quanto guadagnato su un altro centrocampista.