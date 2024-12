“Scandaloso, è una barzelletta”: Atalanta-Milan non è finita

Polemiche a non finire dopo l’anticipo di campionato tra Atalanta e Milan dello scorso venerdì, vinto di misura dalla squadra di casa.

Il Milan continua la sua stagione fatta di alti e bassi. In settimana aveva liquidato il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia, con un perentorio 6-1 che ha dato un’idea di forza e di strapotere tecnico per la squadra rossonera. Però gli uomini di Paulo Fonseca non hanno dato continuità a quella vittoria, cadendo nello scontro diretto con l’Atalanta di venerdì sera.

Una partita deludente da parte del Milan, almeno secondo molti commentatori e tifosi. Una buona prima frazione giocata da Morata e compagni, capaci di tenere testa alla quasi irresistibile formazione bergamasca. Poi il calo nella ripresa, una prestazione rinunciataria e la beffa finale con il gol di Lookman che ha dato i tre punti all’Atalanta e consegnato ai rossoneri l’ennesimo weekend da occasione sprecata.

Ma oltre alla prova meno brillante del previsto al Gewiss Stadium, il Milan è uscito dal campo con qualche recriminazione in più. Colpa di un arbitraggio, quello del signor La Penna, che non ha convinto né i calciatori né lo stesso Fonseca. Alcuni episodi arbitrali sono stati da subito considerati dubbi e poco chiari.

Il giornalista non ci sta: accusa diretta ad arbitro e VAR

In particolare a far discutere è stato il gol del vantaggio dell’Atalanta, segnato dall’ex di turno Charles De Ketelaere. Il belga ha staccato di testa sul secondo palo battendo Maignan sugli sviluppi di palla inattiva. Mentre i milanisti hanno protestato per una presunta spinta del numero 17 nerazzurro su Theo Hernandez, sovrastato di fatto dall’avversario.

L’arbitro La Penna ed i suoi assistenti al VAR hanno scelto di convalidare la rete, nonostante le immagini potessero far quanto meno ragionare su un possibile fallo di De Ketelaere in attacco. Il giornalista Francesco Letizia, cronista di Sportitalia e simpatizzante del Milan, ha attaccato sul suo account X proprio la direzione di gara in generale.

“La convalida del gol dell’Atalanta è scandalosa. Il Var e la più grossa barzelletta del calcio moderno, lo strumento inventato per indirizzare in maniera ancora più certa le partite, abbiamo capito tutto”.

Parole forti quelle di Letizia che non ha usato mezzi termini per condannare in particolare l’utilizzo mancato del VAR, in una situazione dove poteva essere sanzionato il fallo dell’Atalanta. Non è la prima volta in stagione che si discute sullo strumento tecnologico, che purtroppo invece di cancellare i torti arbitrali sta enfatizzando le polemiche. Intanto il Milan si sente defraudato e l’Atalanta invece continua a volare in Serie A.