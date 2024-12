Scherzetto da ex per Conte: dalla Juve al Napoli

Antonio Conte vuole fare un grosso sgarbo alla Juventus: il tecnico del Napoli ha chiesto espressamente un giocatore.

Il Napoli di Antonio Conte è incappato nella terza sconfitta in campionato, la quarta se si considera il recente ko che ha estromesso i partenopei dalla Coppa Italia. E’ stata la Lazio di Marco Baroni a far fuori il Napoli dalla coppa nazionale e a servire agli azzurri anche il bis in campionato, battendo Di Lorenzo e soci anche al Maradona grazie alla rete di Isaksen nel secondo tempo.

Una sconfitta che fa perdere alla truppa di Conte la vetta della classifica: ora in testa c’è l’Atalanta, con i partenopei che inseguono a due punti di distanza e conservano un vantaggio di un punto, oltre che sulla stessa Lazio, anche su Fiorentina e Inter (che devono però recuperare la sfida interrotta per il malore di Bove).

Gli ultimi due ko hanno fatto scattare l’allarme in casa Napoli: la rosa ha bisogno di qualche innesto se si vuole davvero provare a lottare per lo scudetto, specialmente ora che il campionato è rimasto l’unica competizione da giocare dopo l’uscita dalla Coppa Italia. Ecco perché Manna è al lavoro per provare a regalare a Conte il rinforzo desiderato già a gennaio: il tecnico salentino ha messo gli occhi su un obiettivo della Juventus.

Dalla Juve al Napoli: è guerra, cosa succede

Si tratta di Antonio Silva, giovane difensore del Benfica seguito dalla maggior parte dei big club europei. Il 21enne è cresciuto nelle giovanili del club portoghese e ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2022-2023. Da quel momento in poi il talento di Viseu è diventato un elemento sempre più importante per il Benfica, attirando le attenzioni di mezza Europa.

Tuttavia nelle ultime cinque gare di Primeira Liga il tecnico delle ‘Aquile’, Bruno Lage, lo ha fatto sedere sempre in panchina. Anche contro il Monaco, in Champions League, il ragazzo non è sceso in campo. Una situazione che sta infastidendo non poco Antonio Silva, che ha già dato mandato al suo entourage di prendere in considerazione eventuali offerte. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento della Juventus, che ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal.

Ora però si è inserito il Napoli su precisa richiesta di Antonio Conte: lo riporta anche il noto giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur su X. I partenopei vogliono quindi scavalcare i rivali bianconeri e portare al Maradona una pedina di spessore per la seconda parte di stagione. La clausola rescissoria di Antonio Silva è di 100 milioni di euro ma il Napoli punta a un prestito oneroso a gennaio con diritto di riscatto sui 30-35 milioni.