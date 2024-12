Addio deciso alla Juve, c’è l’annuncio: via in estate

La Juventus deve affrontare diversi temi sul mercato, sia in entrata che in uscita e per giugno c’è già una possibile partenza in agenda

Thiago Motta non sta facendo rendere la squadra secondo le previsioni e adesso anche alla Continassa sono preoccupati. Contro il Bologna è servito un gol allo scadere di Mbangula per risollevare una situazione disastrosa.

La Juventus non sta più trovando la quadratura del cerchio. Thiago Motta ha perso un po’ il ritmo di inizio stagione e adesso i risultati sono deficitari. Il doppio pareggio contro Lecce e Bologna ha allontanato i bianconeri dalla vetta della classifica, che ora dista 7 punti. Le prospettive in estate erano differenti, considerando i 200 milioni spesi da Giuntoli e l’idea di competere da subito ai massimi livelli. Al di là delle dichiarazioni di facciata l’obiettivo era lo scudetto, da contendere a Inter e Napoli. Il posto della Vecchia Signora sembra essere stato preso invece dall’Atalanta, che viaggia col vento in poppa da mesi.

Motta ha dalla sua la scusante degli infortuni e della lunga lista di indisponibili. Prima le problematiche di Milik, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, poi le rotture del crociato di Bremer e Cabal e infine i fastidi muscolari di Vlahovic. Disputare diverse gare con Weah al centro dell’attacco non è stato di certo l’ideale e qualcosa a livello di risultati ci si è rimesso.

Per migliorare la situazione Motta deve recuperare i suoi gioielli, come Koopmeiners, apparso in crescita contro il Bologna e finalmente in gol.

Mbangula possibile cessione a giugno: la Juventus studia le mosse

Chi ha tolto le castagne dal fuoco proprio contro la squadra di Italiano è stato Samuel Mbangula, che con il suo gol a tempo scaduto ha evitato una sicura sconfitta. Il classe 2004 di origine belga, ha realizzato il secondo gol del suo campionato, dopo quello contro il Como, sempre allo Juventus Stadium ad inizio stagione.

Mbangula sta trovando spazio proprio per le defezioni dei titolari e ormai fa parte stabilmente della prima squadra. Adocchiato nel 2019 dai dirigenti bianconeri, quando aveva appena 15 anni, il belga è stato prelevato dall’Anderlecht nel 2020.

Si è fatto subito notare non solo per le sue qualità tecniche e fisiche, ma anche per l’estrema professionalità in allenamento, cosa particolarmente apprezzata a Torino. Con la NextGen ha ben figurato in Serie C, fino a giocarsi quest’anno le sue chance in prima squadra. Secondo alcuni giornalisti di sponda bianconera, c’è il rischio che in estate per lui possa esserci la stessa sorte capitata a Soulé ed Huijsen, partiti per fare cassa e non valorizzati in rosa. Di sicuro con prestazioni così, Mbangula potrebbe valere un bel gruzzoletto.