Colpo di scena Leao, ha firmato: spunta un’altra maglia

Colpo di scena clamoroso per Rafael Leao: ha firmato, spunta un’altra maglia a sorpresa. I tifosi sono rimasti senza parole, ecco i dettagli

Rafael Leao sta attraversando una stagione tra alti e bassi con il suo Milan. L’asso portoghese è lo specchio perfetto della situazione che sta vivendo il suo club. Era finito in difficoltà e in discussione con Paulo Fonseca pronto a fare altre scelte e relegarlo spesso in panchina, nonostante la sua classe. Si è ripreso con prepotenza una maglia da titolare ma deve sempre mostrare il suo talento ad ogni partita, altrimenti l’allenatore connazionale è pronto a fare scelte diverse.

Non è più al centro della squadra come lo era con Pioli in cui la sua posizione non è mai stata messa in discussione per tanti anni. Adesso Leao è uno dei più talentuosi della rosa ma viene trattato come tutti. La situazione ha fatto storcere il naso a diversi addetti ai lavori e soprattutto ai tifosi, che hanno da subito puntato il dito contro l’allenatore. L’ex Roma, però, resiste al suo posto e sembra che le voci che parlavano di un possibile esonero siano state allontanate per ora in maniera definitiva.

Leao a sorpresa, spunta la firma per un’altra maglia: i dettagli

Nonostante il rinnovo arrivato appena qualche mese fa, è già partito da tempo il toto-club, ipotizzando l’addio del milanista in una delle prossime sessioni di mercato. Si vocifera di Barcellona o Arsenal, i due club maggiormente interessati ma non gli unici. Chiaramente tutto dipenderà da una cosa.

Chi sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Se Fonseca verrà confermato aumentano le chance di addio. A gennaio, ovviamente, manco se ne parla: il portoghese è considerato assolutamente incedibile. Respinte tutte le possibili avances sul nascere di ipotetici sondaggi di mercato. Intanto però nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena clamoroso in cui Leao ha…firmato un’altra maglia!

Nello specifico, il classe ’99, ha approfittato di qualche ora di relax concesse da Fonseca nel weekend (i rossoneri avevano giocato venerdì sera a Bergamo) ed è stato ospite al Forum di Assago per seguire la gara di basket dell’Olimpia Milano. Leao è stato immortalato mentre concedeva alcuni selfie ai tifosi e firmava autografi e diverse maglie della squadra di pallacanestro che tra l’altro ha ricevuto in dono con il suo nome sulle spalle (come si vede in questo post).