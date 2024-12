Juventus, scambio con trattative slegate: a gennaio si ripete l’affare Douglas Luiz

La Juventus potrebbe tornare sul mercato a gennaio con questa doppia trattativa, che andrebbe a soddisfare le richieste di Motta.

La pareggite è la vera patologia che sta soffrendo la Juventus in questo momento. La squadra di Thiago Motta, considerata ad inizio stagione una delle favorita nella lotta al titolo, è ferma a questo trend discontinuo, ai troppi segni X sulla schedina che hanno rallentato il cammino ed il progresso della formazione bianconera, ancora poco cattiva e troppo distratta.

I due pareggi conquistati contro Lecce e Bologna hanno sottolineato le difficoltà bianconere. La Juventus può però recriminare per una situazione molto difficile da fronteggiare: quella legata gli infortuni. Sono davvero tanti i calciatori titolari che Motta ha perso per stop muscolari e traumatici. L’ultimo è Cambiaso, il jolly mancino fermatosi sabato scorso per una lieve distorsione alla caviglia.

La difesa è il reparto più falcidiato in casa Juve, soprattutto perché due titolarissimi come Bremer e Cabal hanno subito entrambi la rottura del legamento crociato del ginocchio, infortunio che li costringerà a restare ai box per tutto il resto della stagione. Inevitabile per il club bianconero intervenire sul mercato a gennaio, visto che i calciatori disponibili in difesa sono sempre meno numerosi.

Doppia operazione Juventus-Benfica: si può concludere a gennaio

Come già detto in precedenza, la Juventus ha già inserito diversi profili di difensori nella lista della spesa per gennaio. Si allontana la pista Milan Skriniar dal PSG, che non convince per i costi elevati di ingaggio. Resta invece solida l’idea Antonio Silva, giovane difensore del Benfica, classe 2001, già proposto dall’agente Jorge Mendes.

Silva può lasciare Lisbona nella sessione invernale, visto che il suo allenatore Bruno Lage non sta affatto puntando su di lui, lasciandolo spesso in panchina nonostante venga considerato un talento assoluto del calcio portoghese. La Juve ne può approfittare, imbastando una trattativa che prevede l’inserimento anche di un altro calciatore.

Al Benfica non dispiace l’idea di prendere il brasiliano Arthur, esubero della Juve, come rinforzo a centrocampo. Come sostiene il giornalista Marco El Rawi, le due operazioni sarebbero scollegate, anche per via delle formule diverse: nessuno scambio alla pari tra Juve e Benfica ma dialoghi aperti su entrambi i fronti.

Antonio Silva sarebbe un rinforzo perfetto per la difesa juventina, che ha bisogno di nuovi leader ed alternative al tandem Gatti-Kalulu, che evidentemente non brilla per maturità. Il Benfica invece punta Arthur per avere maggiori soluzoni in mezzo al campo, soprattutto se dovesse partire il turco Kocku, che piace in Premier e Bundesliga.